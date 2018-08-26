Aşk güreşi

demir atan oyuncu çiftönceki günbir plajda objektife yansıdı. İkili,suda deve güreşi yaparak eğlenceli anlar yaşadı.omzunda rakibini alt etmeye çalışanÖner, daha sonra kendini suya bıraktı. İkili, birsüre birlikte yüzüp şakalaştı. Üç yıllık evli çift,mutluluklarıyla da herkesi imrendirdi.