Aşk güreşi

Bodrum'a demir atan oyuncu çift Begüm Öner ile eşi Ceyhun Fersoy, önceki gün Gündoğan'daki bir plajda objektife yansıdı. İkili, suda deve güreşi yaparak eğlenceli anlar yaşadı.
Eşinin omzunda rakibini alt etmeye çalışan Öner, daha sonra kendini suya bıraktı. İkili, bir süre birlikte yüzüp şakalaştı. Üç yıllık evli çift, mutluluklarıyla da herkesi imrendirdi.
DOĞAN SAVAŞ
Eşinin omzunda rakibini alt etmeye çalışan Öner, daha sonra kendini suya bıraktı. İkili, bir süre birlikte yüzüp şakalaştı. Üç yıllık evli çift, mutluluklarıyla da herkesi imrendirdi.
DOĞAN SAVAŞ
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