Feryal Gülman, leyleği havada gördü. 45 gün önce İstanbul'dan Göcek'e giden Gülman, mavi turun ardından İstanbul'a döndü. Sosyetik işkadınının yeni rotası, Almanya'nın başkenti Berlin oldu. Burada da kısa bir tatil yapan Feryal Gülman, yeniden İstanbul'a dönüp buradan da rotasını Bodrum'a çevirdi. İstanbul'a dönüp bu kez Monaco'ya giden Feryal Gülman, yorulmak bilmedi. Gülman, hiç vakit kaybetmeden Hırvatistan ve Karadağ'daki Kotor'a gitti. 1 haftalık tatilin ardından İstanbul'a dönen sosyetik işkadını, birkaç gün Bodrum'da tatil yaptı. Feryal Gülman, önceki gün ise ABD Beverly Hills'e gitti. Gülman, böylece 45 günde 6 ayrı ülkede tatil yapıp toplamda 40 bin kilometre yol kat etti.
45 günde devr-i alem
Cemiyet hayatının seçkin ismi Feryal Gülman, Evliya Çelebi’ye rakip çıktı. Gülman, 45 günde 40 bin kilometre kat edip 6 ülke dolaştı...
Feryal Gülman, leyleği havada gördü. 45 gün önce İstanbul'dan Göcek'e giden Gülman, mavi turun ardından İstanbul'a döndü. Sosyetik işkadınının yeni rotası, Almanya'nın başkenti Berlin oldu. Burada da kısa bir tatil yapan Feryal Gülman, yeniden İstanbul'a dönüp buradan da rotasını Bodrum'a çevirdi. İstanbul'a dönüp bu kez Monaco'ya giden Feryal Gülman, yorulmak bilmedi. Gülman, hiç vakit kaybetmeden Hırvatistan ve Karadağ'daki Kotor'a gitti. 1 haftalık tatilin ardından İstanbul'a dönen sosyetik işkadını, birkaç gün Bodrum'da tatil yaptı. Feryal Gülman, önceki gün ise ABD Beverly Hills'e gitti. Gülman, böylece 45 günde 6 ayrı ülkede tatil yapıp toplamda 40 bin kilometre yol kat etti.
Etiketler: Feryal Gülman , Evliya Çelebi , Beverly Hills , İstanbul , Berlin , Bodrum , ALMANYA
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.