45 günde devr-i alem

leyleği havada gördü. 45gün öncegiden Gülman, maviturun ardından İstanbul'adöndü. Sosyetik işkadınınınyeni rotası,oldu.Burada da kısa bir tatil yapanFeryal Gülman, yenidenİstanbul'a dönüp buradandaçevirdi. İstanbul'a dönüpgidenFeryal Gülman,hiç vakitkaybetmedengitti.1 haftalık tatilin ardındanİstanbul'a dönen sosyetikişkadını,yaptı.Feryal Gülman, önceki günisegitti. Gülman, böyleceyapıpkat etti.