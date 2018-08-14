Ümraniyespor'un başarılı futbolcusu Semih Şentürk, Bodrum'da stres atıyor. Şentürk, önceki gün eşi ve çocuklarıyla Ortakent'te denize girip eğlenceli anlar yaşadı. 35 yaşındaki ünlü futbolcu, yaşıtlarının aksine düzgün fiziğiyle takdir topladı.
Semih fit'Türk'
Etiketler: Semih Şentürk , Bodrum
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.