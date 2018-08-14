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Semih fit'Türk'

Semih fitTürk
Ümraniyespor'un başarılı futbolcusu Semih Şentürk, 'da stres atıyor. Şentürk, önceki gün eşi ve çocuklarıyla Ortakent'te denize girip eğlenceli anlar yaşadı. 35 yaşındaki ünlü futbolcu, yaşıtlarının aksine düzgün fiziğiyle takdir topladı.
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