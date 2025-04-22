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Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un pazartesi sabahı yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. Papa'nın 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti. Papa'nın ölümü sonrası gözler yeni papa seçimine çevrildi. Yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey sürecini takip edecek. Şu anda Roma'da bulunan kardinaller, cenaze töreni hazırlıklarına başlamak üzere bugün saat 09.00'da bir araya gelmeye davet edilirken ABD Başkanı Donald Trump da eşi Melania Trump ile birlikte Papa'nın cenaze törenine katılacaklarını duyurdu. Son olarak Papa'nın bugün Vatikan'da düzenlenen ve Papa'nın ölümünün onaylandığı tören için açık tabutun içine konulduğu bildirildi.

Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 10:57 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:28
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor

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    Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un pazartesi günü yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Papa Francis öldü!

    Kardinal Joseph Farrell, yaptığı açıklamada, "Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Franciscus'un vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım. Bu sabah saat 07.35'te Papa Franciscus, Tanrı'nın evine döndü. Tüm hayatını Rab'be ve kiliseye hizmete adadı. Bize İncil'in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti." ifadelerini kullandı.

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    10:19 22 Nisan 2025
    PAPA TABUTA YATIRILDI

    Papa Francis'in naaşı bugün Vatikan'da düzenlenen ve Papa'nın ölümünün onaylandığı tören için açık tabutun içine konuldu.

    Kardinaller Vatikan'da bir araya gelerek Kutsal Baba'nın cenaze törenini ve bir papalık döneminin sonunu ve yenisinin başlangıcını simgeleyen ayrıntılı ritüelleri planlamaya başlıyor.

    Önümüzdeki günlerde Kardinaller, onun cenaze törenine hazırlık yapacak, halefini seçmek için bir toplantı planlayacak ve Katolik Kilisesi'nin yönetimiyle ilgili diğer kararları alacak.

    10:13 22 Nisan 2025
    TRUMP CENAZEYE GİDİYOR

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Melania Trump ile birlikte cenaze törenine katılmayı planladıklarını söyledi .

    10:16 21 Nisan 2025
    SON OLARAK VANCE İLE GÖRÜŞTÜ AYİNİN SON BÖLÜMÜNE KATILDI
    Papa Franciscus, dün Vatikan'da önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmüş, daha sonra da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen Paskalya Ayininin son bölümüne katılmış ve burada aracıyla gezerek halkı selamlamıştı.
    10:16 21 Nisan 2025
    12 YILDAN FAZLA GÖREV YAPTI

    Katolik aleminin 266'ncı Papası olarak Mart 2013'te selefi Papa 16. Benediktus'un tarihi istifası sonrasında seçilen Papa Franciscus, 12 yıldan fazla görev yaptı.

    Papa Franciscus, Aralık 2023'te Meksikalı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Vatikan'da şatafatlı bir törenin aksine sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanmak istediğini belirtmişti.

    Papa, mezarının da geleneklerin dışında diğer papaların aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil, her dış gezisinden önce ve sonra Roma'da gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda hazırlandığını kaydetmişti.

    10:16 21 Nisan 2025
    PAPA FRANCISCUS KİMDİR?

    SELEFİ GÖREVİNDEN AYRILINCA PAPALIĞA SEÇİLMİŞTİ
    Aslen Arjantinli ve asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus, Buenos Aires'te göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da dünyaya geldi.

    1958'de Kilise'ye giren ve din adamı olarak görev yapmaya başlayan Bergoglio, 2001 yılında Kardinal yapıldı.

    2013 yılında Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen bir durum yaşandı ve Papa 16. Benediktus sağlık koşullarını gerekçe göstererek, tarihte 598 yıl aradan sonra görevinden ayrılan ilk Papa oldu.

    Papa 16. Benediktus, 28 Şubat 2013'te görevinden resmen ayrılırken, kendisine "Emerit" sıfatını alarak inzivaya çekildi.

    Bergoglio, selefi Papa 16. Benediktus'un ayrılmasının ardından 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Kardinaller Meclisi'nin papalık seçimi) Katolik Kilisesi'nin 266'ncı ruhani lideri olarak seçildi. Kendisine ünlü Hristiyan azizlerinden Francis'in ismini yani Franciscus ismini seçen Bergogolio, 19 Mart 2013'te resmen görevine başladı.

    Bergoglio, Papa seçilmesiyle Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilke imza atarak; Latin Amerika'dan seçilen ilk Papa olmasının yanı sıra, Cizvit tarikatından gelen ve tarihte "Franciscus" adını da alan ilk Papa olmuştu

    BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?
    Papa'nın ölümü sonrası gözler yeni papa seçimine çevrildi. Yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey sürecini takip edecek.

    Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.

    10:15 21 Nisan 2025
    GİZLİ TOPLANTILAR YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Katolik haber sitesi Crux'un editörü ve Papalık süreci uzmanı John Allen, kardinallerin "Papa'nın hastalanmasından çok önce halefini belirlemek için gizlice" toplantılar düzenlediğini söyledi.

    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bugün 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, bundan sonraki sürece çevrildi. Katolik Kilisesi'nde bir papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini derledi.

    Papa, dünyada 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin başı konumunda. Katolik inancına göre Hz. İsa'nın ilk öğrencileri olan havariler arasında başı çeken Aziz Petrus'un yaşayan bir halefi olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu durum, Papaları tüm Katolikler için önemli bir otorite kaynağı haline getiriyor.

    Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da bir papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yönetecek "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinalin, kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunu" ilan etmesi gerekiyor.

    Halihazırda Kamerlengo olan ve bu sabah Papa Franciscus'un vefat haberini de dünyaya duyuran İrlandalı Kardinal Kevin Joseph Farrell, Papa Franciscus'un ölümünü tasdik etmesi, papalık mührü olan "balıkçı yüzüğünü" imha etmesi, Papa'ya ait özel daireleri mühürlemesi ve "Sede Vacante" ilan etmesi bekleniyor.

    Bundan sonra Vatikan'ın, Papa Franciscus için düzenlenecek cenaze törenine dair detayları kısa süre içinde açıklaması gerekiyor.

    Papa Franciscus, Aralık 2023'te Meksikalı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Vatikan'da şatafatlı bir törenin aksine sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanmak istediğini belirtmişti.

    Papa, mezarının da geleneklerin dışında diğer papaların aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil, her dış gezisinden önce ve sonra Roma'da gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda hazırlandığını kaydetmişti.

    Buna göre, Papa Franciscus, bir asırdan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak.

    Papa Franciscus, önceki papaların aksine selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç iç içe tabutta defnedilmek yerine çinko ile kaplanmış basit bir ahşap tabut tercih ettiğini belirtmişti.

    Cenaze töreninin ardından da Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinaller için yeni Papa'yı belirleme süreci başlayacak.

    10:15 21 Nisan 2025
    PAPA'NIN ÖLÜM NEDENİ NE? İŞTE HASTALIĞI

    Şubat ve mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen Papa Franciscus, bir süredir nekahet dönemindeydi.

    38 GÜN BOYUNCA HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
    Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

    14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmiş, 18 Şubat'ta ise Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiği açıklanmıştı.

    Papa'nın doktorları, 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

    22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun "kritik olduğu" ifade edilmişti.

    Vatikan'ın 23 Şubat'taki açıklamasında, "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı" bildirilmişti.

    4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.

    Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü belirtmişti.

    SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTMIŞTI
    2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

    Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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