Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! '12 ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! '12 ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

Altın piyasalarında gözler rekor seviyelere kilitlenmiş durumda. Son haftalarda üst üste gelen zirvelerin ardından yatırımcılar, "Altın daha da yükselir mi?" sorusunun yanıtını ararken Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için net bir rakam veren Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:18
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı

Altın fiyatları, son dönemlerde bir rekor üstüne bir rekor kırarak yatırımcıları heyecanlandırırken aynı zamanda endişelere de yol açıyor. Gram altın 4 bin 100 lirayı aşarken birçok kişi bu seviyelerin sürdürülebilirliğini sorguluyor.

İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı
Altın fiyatları dünya genelindeki ticaret savaşları ve vergi misillemeleriyle şekillenen bir ortamda yükselişe geçerken Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında bu fiyatların geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı

Güvenli Liman Talebi Artıyor
Son yıllarda ticaret savaşlarının yoğunlaşması, vergi misillemelerinin başlaması gibi belirsizliklerle dünya ekonomisi gerilimli bir döneme girdi. Bu belirsizlik ortamı yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. İslam Memiş, Çin'in son açıklamalarının da bu durumu pekiştirdiğini belirtiyor.

İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı

Çin, ABD'nin tekliflerine karşılık vergi düzenlemeleri yapacaklarını duyurunca, altın gibi güvenli limanlar daha da ön plana çıkmış oldu. Bu durum, altın fiyatlarını yukarıya taşıyan başlıca etkenlerden biri oldu.

İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı

Altın Almak Mantıklı mı?

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş yatırımcıların aklında "Bu seviyelerde altın almak mantıklı mı?" sorusunu gündeme getirdi. İslam Memiş, altın fiyatlarının şu anda "mantık dışı" seviyelerde olduğunu belirtiyor.