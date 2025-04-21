İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı

Güvenli Liman Talebi Artıyor

Son yıllarda ticaret savaşlarının yoğunlaşması, vergi misillemelerinin başlaması gibi belirsizliklerle dünya ekonomisi gerilimli bir döneme girdi. Bu belirsizlik ortamı yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. İslam Memiş, Çin'in son açıklamalarının da bu durumu pekiştirdiğini belirtiyor.