İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! '12 ay için' dedi yatırımcı da inanamadı
Altın piyasalarında gözler rekor seviyelere kilitlenmiş durumda. Son haftalarda üst üste gelen zirvelerin ardından yatırımcılar, "Altın daha da yükselir mi?" sorusunun yanıtını ararken Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için net bir rakam veren Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:18