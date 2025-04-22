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İki günlük Suriye seferi: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam'da!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'de. Şam Havalimanı'nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılanan Uraloğlu, "Konuşmasının başında ikinci ülkenize hoş geldiniz demiş olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bütün basın mensuplarının önünde kendisini Türkiye'ye davet ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:44
İki günlük Suriye seferi: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam’da!

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'de. Uraloğlu Şam Havalimanı'nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam'da!



İKİ GÜNLÜK ZİYARET
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, iki gün boyunca Suriye'de görüşmeler yapacağını bildirdi. Uraloğlu, "Suriye'yi bağımsızlığa kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden bugünkü ziyaretimizde ulaştırma için neler yapabiliriz, bunu konuşacağız. Biz en uzun sınıra sahip iki ülkeyiz. Hem birbirimize hem de diğer ülkelere ulaşmamız lazım. Kara, deniz, hava, demir yolu ve iletişim alanında neler yapabiliriz. İki gün boyunca bunu konuşacağız." dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Ekran görüntüsü)Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Ekran görüntüsü)

SURİYELİ BAKANI TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ
Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir'i Türkiye'ye davet eden Uraloğlu, "Sayın bakanın 5 yıllık tecrübesi olduğunu biliyorum. Türkiye-Suriye ilişkilerine nasıl kıymet verdiğini biliyorum. Kendisinin bu görevde olması iki ülke için şanstır diye düşünüyorum. Konuşmasının başında ikinci ülkenize hoş geldiniz demiş olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bütün basın mensuplarının önünde kendisini Türkiye'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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