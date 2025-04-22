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ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı “Ankara’ya düşman olan aptaldır” dedi

ABD gazetesi Wall Street Journal yazarı Michael Daron son köşe yazısı ile ABD’yi karıştırdı. “Ankara’ya hasım gibi davranmanın aptallığı” başlığını kullanan Daron, Batı’nın Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Daron, ayrıca Batılı ülkelerin Türkiye yerine terör örgütü PKK/YPG'yi müttefik olarak benimsemesinin provokasyon olduğunu yazdı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:30 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:45
ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı Ankara’ya düşman olan aptaldır dedi

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ABD basınında Türkiye tartışması başladı. Wall Street Journal yazarı Michael Doran, ABD'li politikacı Elliott Abrams'ın "Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmeyin" başlıklı mektubuna cevaben bir köşe yazısı kaleme aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA

ANKARA'YA DÜŞMAN OLAN APTALDIR

"Ankara'ya hasım gibi davranmanın aptallığı" başlığını kullanan Doran, Abrams'ın 16 Nisan tarihli mektubunun Türkiye'yi bir düşman olarak görmeye teşvik ettiğini fakat "Peki sonra ne olacak?" sorusunu ise hiç sormadığını belirtti.

Askeri ittifakların değerler değil, ortak çıkarlar üzerine kurulduğunu belirten Doran, "Türkiye, Amerikan devlet yönetiminin temel görevi için paha biçilmezdir" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüWall Street Journal, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"POLONYALIYA RUMEN'E SORUN"

Türk ordusunun gücünden bahseden Doran, "Türkler Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Kafkasya gibi birçok bölgede faaliyet gösteriyor, Ukrayna'nın egemenliğini destekliyor ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün en büyük ikinci ordusuna sahip. Onlar olmadan Batı ne Rusya'yı kontrol altına alabilir ne de Avrasya'da uygulanabilir bir düzeni sürdürebilir. Polonyalı veya Rumen bir yetkiliye, Washington Ankara'yı bir düşman olarak görürse kendilerini ne kadar güvende hissedeceklerini sorun." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A TÜRKİYE ÇAĞRISI

Türkiye ile İsrail arasındaki krizin ABD için zorlayıcı olduğunu belirten Doran, Trump yönetiminin Ankara ile Tel Aviv arasında denge kurmaya çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Doran "Türkiye, İsrail'in önemli bir müttefiki olan Azerbaycan'ın bağımsızlığını garanti ediyor. Azerbaycan, Avrupa'yı Orta Asya'ya bağlayan ve Rusya ile İran'ın etkisini engelleyen koridora demir atıyor ve Kazakistan ile Özbekistan'a Moskova ve Pekin'den siyasi olmasa da ekonomik özerklik yolu açıyor." ifadelerini kullandı.

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"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ PROVOKASYONDUR"

Batı'nın Ankara'ya ihtiyaç duyduğunu belirten Doran, Türkiye yerine terör örgütü PKK/YPG'nin müttefik olarak benimsenmesinin strateji değil provokasyon olduğunu belirtti. Doran, "Amerikan devlet politikası var olanla çalışmalıdır. Askeri ittifaklar ortak çıkarlar üzerine inşa edilir, değerler üzerine değil. Strateji bunu kabul etmekle başlar." ifadelerini kullandı.

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