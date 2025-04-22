Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

MOURINHO İÇİN RANGERS İDDİASI

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Barry Ferguson ile sezonu tamamlayacak Rangers, yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik direktör için arayışlarına devam ediyor.



İskoç temsilcisinde adaylardan birinin takımı daha önce de çalıştıran ve şu anda serbest durumda bulunan Steven Gerrard olduğu yazıldı.



Rangers'ta bir diğer adayın ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olduğu öne sürüldü.



Mourinho'nun kulüp yönetiminden yeni takviyeler için söz alması halinde Rangers'a sıcak bakabileceği ancak henüz İskoç ekibinin 62 yaşındaki teknik adamın menajeriyle henüz temasının olmadığı yazıldı.



