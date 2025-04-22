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Fenerbahçe'den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı. Taraftarlar kongre istese de böyle bir karar almaya sıcak bakmayan yönetim, gelecek sezon için flaş bir ismin peşine düştü. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:21
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isterken, Kayserispor beraberliği bir anda camiadaki havayı tersine çevirdi.

Kanarya, Kadıköy'de çok kritik iki puan bırakırken, Galatasaray ile olan fark da 5'e çıktı.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

İSTİFA SESLERİ GELDİ

Şok edici Kayserispor beraberliği sonrasında Başkan Ali Koç da tepkilerden nasibini almıştı. Statta ciddi sayıda bir taraftar "Ali Koç istifa" tezahüratı yaparken, bir grup taraftarın da "Aziz Yıldırım" diye bağırması dikkatleri çekmişti.

Maçın ardından sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren kulübün önemli isimleri ve genel kurul üyeleri de Başkan Koç'a "Olağanüstü genel kurula git" çağrısını yapmıştı.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

GENEL KURUL YOK!

Bu gelişmelerin ardından tüm gözlerin çevrildiği Ali Koç'un nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyordu. Ancak Başkan Koç'un gündeminde ne şimdi ne de sezon sonunda radikal bir karar almak bulunuyor.

Ali Koç'un bu sezon yönetim olarak çok iyi bir iş çıkardıklarını düşündüğü ve bu nedenle aynı şekilde göreve devam etmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

"DERHAL İSTİFA ETMELİLER"

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

ADAY OLACAK MI?

Mahmut Uslu, "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Her an Her şey olabilir." cevabını verdi.

Uslu ayrıca "Yayına bağlanamam, bağlanırsam ağzımdan kötü sözler çıkar. Çok sinirliyim. Ali Koç ve yönetimi hemen istifa etmeli. Kulübü bitirdiler. Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

TRİBÜNLERDEN MÜZİĞE TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor karşısında alınan beraberlik sonrası hep bir ağızdan başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı. Bazı taraftarlar, 'istifa' tezahüratlarının bastırılması için müzik sesini açan DJ'in kabinine saldırmaya çalıştı.

Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi. Bazı taraftarlar DJ kabinine yönelerek, kabinin camlarını yumrukladı.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Tribünlerde bazı rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.

Okul Açık Tribünü ve Maraton Üst tribünün bir kısmında bazı taraftarlar ise stattan ayrılmazken yönetim aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

FUTBOLCULARIN BİLETİ KESİLDİ

Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Özellikle Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası bazı isimlerin biletlerinin kesildiği belirtildi.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

MOURINHO İÇİN RANGERS İDDİASI

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Barry Ferguson ile sezonu tamamlayacak Rangers, yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik direktör için arayışlarına devam ediyor.

İskoç temsilcisinde adaylardan birinin takımı daha önce de çalıştıran ve şu anda serbest durumda bulunan Steven Gerrard olduğu yazıldı.

Rangers'ta bir diğer adayın ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olduğu öne sürüldü.

Mourinho'nun kulüp yönetiminden yeni takviyeler için söz alması halinde Rangers'a sıcak bakabileceği ancak henüz İskoç ekibinin 62 yaşındaki teknik adamın menajeriyle henüz temasının olmadığı yazıldı.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

FENERBAHÇE'YE TAZMİNAT

Fenerbahçe ile Haziran 2024'te iki yıllık sözleşme imzalayan Mourinho'nun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. TeamTalk'ta yer alan haberde, Rangers'ın yaz aylarında Mourinho'yu takımın başına getirmek istemesi halinde Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödemek zorunda olduğu hatırlatıldı.

Mourinho için daha önce de Brezilya ve Portekiz milli takımlarının isimleri gündeme gelmişti.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

MOURINHO GİDERSE ANCELOTTI

Mourinho ile yola devam edilip edilmeyeceği ise sezon sonunda belli olacak. Ancak ayrılık ihtimaline karşı şimdiden hoca adayı üzerinde durulmaya başlandı.

Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti, Fenerbahçe için öncelikli durumda.

Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

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