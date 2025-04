Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak

ADAY OLACAK MI?

Mahmut Uslu, "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Her an Her şey olabilir." cevabını verdi.



Uslu ayrıca "Yayına bağlanamam, bağlanırsam ağzımdan kötü sözler çıkar. Çok sinirliyim. Ali Koç ve yönetimi hemen istifa etmeli. Kulübü bitirdiler. Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada." ifadelerini kullandı.