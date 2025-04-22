ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem çantasını çaldırdı! Gizli Servis yine patladı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'da bir restoranda çantasını çaldırdı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Reuters

İÇ GÜVENLİK BAKANI ÇANTASINI ÇALDIRDI

Noem, pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar gecesi Washington DC şehir merkezindeki bir restoranda akşam yemeği yerken bir hırsızın kurbanı olduğunu söyledi. Beyaz Saray Paskalya Yumurta Yuvarlama etkinliğindeki hırsızlık olayıyla ilgili soru sorulan Noem, hırsızlığı doğruladı fakat konunun henüz çözülmediğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Reuters

GİZLİ SERVİS KORUYORDU

Noem'in güvenliğini sağlayan Gizli Servis, Capital Burger restoranının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve tıbbi maske takan kimliği belirsiz beyaz bir erkeğin çantasını çalıp restorandan ayrıldığını belirledi. Gizli Servis koruması altındaki Noem'in çantasını çaldırması ise büyük bir skandala daha yol açtı.

CÜZDANI, EHLİYETİ

Hırsız, Noem'in ehliyetini, ilaçlarını, daire anahtarlarını, pasaportunu, DHS erişim rozetini, makyaj çantasını, boş çekleri ve yaklaşık 3.000 dolar nakit parayı alarak kaçtı.

Gizli Servis'in Noem'in kredi kartlarının kullanımını izlemek için bir soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü, "Çocukları ve torunları da dahil olmak üzere tüm ailesi şehirdeydi. Çekilmeyi ailesine akşam yemeği, aktiviteler ve Paskalya hediyeleri almak için kullanıyordu" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un San Vicente kentinde bulunan ve Latin Amerika'nın en büyük hapishanesi konumundaki 40 bin kapasiteli CECOT hapishanesini ziyaret ettmiş ve tepki çekmişti, AA

RESMEN SKANDAL

Kolluk kuvvetleri uzmanları, bir hırsızın bir Bakanlar Kurulu üyesine bu kadar yaklaşması ve ardından eşyalarını alarak kaçmasıyla sonuçlanan olayın bir güvenlik zafiyeti olabileceği konusunda endişelerini dile getirdiler.

CNN'de kolluk kuvvetleri analisti ve eski Gizli Servis ajanı Jonathan Wackrow, "Bu, aslında yüksek sonuçları olan bir güvenlik ihlalidir ve Gizli Servis, DHS ve diğer kolluk kuvvetleri ortakları tarafından derhal ve daha ileri düzeyde incelenmesi gerekmektedir" dedi.

Wackrow, CNN'den Kaitlan Collins'e "The Source" programında yaptığı açıklamada, "Gerekirse Gizli Servis'in bundan sonra bu tür özel etkinliklerle nasıl başa çıkacağı konusunda operasyonel değişiklikler yapması gerekecek" dedi.