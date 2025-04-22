SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Uzmanlar vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.