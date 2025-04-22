Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Nisan Salı gününe ait hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Birçok ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? Hangi bölgelerde yağış olacak? İşte 22 Nisan il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:03
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Uzmanlar vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

Sağanak Yağış Uyarısı: Bu İllerde Dikkat

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu, önümüzdeki saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.

SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

Ayrıca Muğla, Giresun, Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ile Antalya'nın batı kesimleri de yağışlı havadan nasibini alacak bölgeler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

Marmara ve Karadeniz'de Pus ve Sis Görülebilir

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor. Sürücülere bu saatlerde görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı uyarı yapıldı.

SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor

Sıcaklıklar Yükseliyor: Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji kaynaklarına göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık değerlerinde artış bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde nem oranının yükselmesiyle birlikte bunaltıcı havalar etkisini artırabilir.