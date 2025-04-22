SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Nisan Salı gününe ait hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Birçok ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? Hangi bölgelerde yağış olacak? İşte 22 Nisan il il hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:03