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Suriye'de sinsi planlar! PYD'den sistematik "özerklik" çığırtkanlığı... YPG'den 'ulusal konferans' tiyatrosu

PYD/YPG, İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısına rağmen Suriye'de sinsi hesaplara girişti. YPG - Şam mutabakatı sonrası PYD, sistematik bir şekilde "özerklik" çığırtkanlığına başladı. PYD elebaşı İlham Ahmed, ekonomiden güvenliğe adem-i merkeziyetçi bir yönetim istediklerini beyan etti. PYD'nin özerklik çığırtkanlığı yaparken YPG de 'ulusal konferans' tiyatrosuna soyundu. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 26 Nisan'ı işaret etti.

Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:50
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu

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27 Şubat'ta İmralı'dan gelen "PKK fesih kongresini toplasın, tüm gruplar silah bıraksın" çağrısından sonra YPG ve PYD Suriye'de şark kurnazlığına girişti.

Geride bıraktığımız Mart ayında YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile 8 maddelik mutabakat imzalamış, SDG'nin devlet kurumlarına entegre olacağı ilan edilmişti. Elebaşı Şahin, YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek ordu, tek başkent ve tek bayrak konusuna uyacağını dile getirmişti.

Ancak bugün bölgede tam tersi bir süreç yaşanıyor. PYD, YPG ve türevlerinin sinsi planlar içerisine giriştiği gözlemleniyor.

PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)


PYD'DEN ÖZERKLİK ÇIĞIRTKANLIĞI

PKK/PYD Suriye'deki yeni anayasayı bahane edip "Suriye Hükümetine katılamayacağız" sözleriyle Şam'a isyan bayrağı açtı.

PYD elebaşı İlham Ahmed ise esas niyetlerinin "özerklik" olduğunu açık seçik dile getirdi. Ahmed 20 Nisan'da "Adem-i Merkeziyetçi" bir sistem talep ettiklerini söyleyip "Ademi merkeziyetçi bir sistemin kurulması artık bir zorunluluk haline geldi. Bu sistem bölge halkına kendi kendini yönetme ve Suriye'deki siyasal sisteme katılma imkânı veriyor" dedi.

PYD'li Ahmed 21 Nisan'da Rudaw'a verdiği demeçte "Suriye'nin adem-i merkezi bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu adem-i merkeziyetçiliğin sorumlulukları ve yetkileri vardır. Biz bu yetkilerin genişletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ekonomik alanda, bu bölgenin kendine yetmesi gerekir. İkincisi, güvenlik alanında, iç güvenliğin yerel olması gerekir. Aynı şekilde dil ve eğitim konularında da bölgesel yönetim yetkili olmalıdır. Bu bölgesel yönetimler yalnızca Kuzey ve Doğu Suriye için değil, diğer bölgelerde de olmalı Bu Şam'ın yükünü de hafifletecektir. Her şey merkezi olmamalıdır" sözleriyle tam kapsamlı özerklik istediklerini beyan etti.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, sözde ʺKürt ulusal konferansıʺ düzenleyeceklerini duyurdu (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, sözde ʺKürt ulusal konferansıʺ düzenleyeceklerini duyurdu (Takvim.com.tr)

YPG'DEN 'KONFERANS' TİYATROSU

PYD'nin özerklik çığırtkanlığının gölgesinde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, sözde "Kürt ulusal konferansı" düzenleyeceklerini bildirdi.

Şahin, 26 Nisan'ı işaret etti.



Ankara'nın bu noktada tutumu net.

ANKARA NET: YA KELEŞLER GÖMÜLECEK YA KALLEŞLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir." diyerek Türkiye'nin kadife eldiven içindeki çelik yumruğunu bir kez daha hatırlattı.

Yeni Suriye Hükümeti ile YPG (SDG) arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir sürecinin dikkatle izlendiğini dile getiren Güler, "Suriye'deki bazı eylem ve inisiyatiflerin zaman zaman istikrarı zedeleyici bir boyuta ulaştığını gözlemlemekteyiz" uyarısında bulundu

Güler, "Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır" dedi.

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