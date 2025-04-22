Suriye'de sinsi planlar! PYD'den sistematik "özerklik" çığırtkanlığı... YPG'den 'ulusal konferans' tiyatrosu

PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)





PYD'DEN ÖZERKLİK ÇIĞIRTKANLIĞI



PKK/PYD Suriye'deki yeni anayasayı bahane edip "Suriye Hükümetine katılamayacağız" sözleriyle Şam'a isyan bayrağı açtı.



PYD elebaşı İlham Ahmed ise esas niyetlerinin "özerklik" olduğunu açık seçik dile getirdi. Ahmed 20 Nisan'da "Adem-i Merkeziyetçi" bir sistem talep ettiklerini söyleyip "Ademi merkeziyetçi bir sistemin kurulması artık bir zorunluluk haline geldi. Bu sistem bölge halkına kendi kendini yönetme ve Suriye'deki siyasal sisteme katılma imkânı veriyor" dedi.



PYD'li Ahmed 21 Nisan'da Rudaw'a verdiği demeçte "Suriye'nin adem-i merkezi bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu adem-i merkeziyetçiliğin sorumlulukları ve yetkileri vardır. Biz bu yetkilerin genişletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ekonomik alanda, bu bölgenin kendine yetmesi gerekir. İkincisi, güvenlik alanında, iç güvenliğin yerel olması gerekir. Aynı şekilde dil ve eğitim konularında da bölgesel yönetim yetkili olmalıdır. Bu bölgesel yönetimler yalnızca Kuzey ve Doğu Suriye için değil, diğer bölgelerde de olmalı Bu Şam'ın yükünü de hafifletecektir. Her şey merkezi olmamalıdır" sözleriyle tam kapsamlı özerklik istediklerini beyan etti.