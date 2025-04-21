Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü

SALLAI PLANI
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Roland Sallai ile yollarını ayırmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı oluşturan transferlerden Roland Sallai ile yol ayrımına gelindiği ortaya çıktı.
OKAN BURUK MEMNUN DEĞİL
Okan Buruk'un, Macar futbolcunun performansından memnun olmadığı öğrenildi.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için sezon sonuna kadar bekleyecek. Sallai'nin beklentilerin altında kalmaya devam etmesi durumunda yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
6 MİLYON EURO
Galatasaray, Macar futbolcuyu ödediği bonservis olan 6 milyon euro'ya göndermeyi planlıyor.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Sallai'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da bu sezon 26 maçta süre bulan Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.
İMZALAR YÜKLENİYOR
Sezon bitimine doğru transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılılar, kendi oyuncularıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerini de bir arada yürütüyor.
Uzun süredir Barış Alper ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerini uzatmak isteyen yönetim, iki futbolcuyla da bu konuda anlaşma sağladı. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, kendilerini 4 yıl daha Galatasaray'a bağlayan kontrata imza atacak. İki futbolcunun maaşlarına da yüksek oranda bir iyileştirme yapıldı.
DÖRT YILLIK İMZA
24 yaşındaki Yunus'un kontratı 2026'da sona erecekti. Takım arkadaşıyla aynı yaşta olan Barış Alper'in ise sözleşmesi 2027'de bitiyordu. Yönetim, Avrupa ekiplerinin iki oyuncuyu da izlemesi nedeniyle bu konuda elini çabuk tuttu. Birkaç hafta önce oyuncularıyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde genç yıldızlarıyla anlaşma sağladı.