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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündemine aldı. Mertens ile devam etmeyecek olan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız isim için nabız yoklamaya başladı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 09:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Adım adım 25. şampiyonluğuna giden sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a takılmasıyla da rahat bir nefes aldı.

Bir yandan çifte şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, diğer yandan gelecek sezon için de çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

ÖZBEK'TEN DEV PRİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrumspor maçı öncesi şampiyonluk primini açıkladı.

Futbolcular ile Kemerburgaz'da bir toplantı yapan Dursun Özbek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için futbolculara ve teknik heyete toplamda 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini iletti.

Özbek, en az 7 milyon dolar ödeyeceklerini açıklayarak bu primi daha da artırabileceklerini futbolculara bildirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

ŞAMPİYONLUK İÇİN 5 GALİBİYET YETECEK

Galatasaray, kalan 6 maçının (ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor, Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D), RAMS Başakşehir) 5'ini kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçlarının sonuçları ne olursa olsun şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

"2 KUPAYI DA ALACAĞIZ"

Bodrum maçının ardından Okan Buruk'un futbolcularına, "Sahada harika bir performans sergilediniz ve taraftarımızı sevince boğdunuz. Sezon sonunda hem lig hem de kupa bizim olacak. Şimdi rotamızı Türkiye Kupası'na çevirdik. Konyaspor'u eleyip finale adımızı yazdırmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

SON TALİBİ REAL MADRID

Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Victor Osimhen, kulübüyle yaşadığı gerilim sonrası transfer listelerinin en üst sırasına yerleşmişti. Chelsea'nin kapısından dönen Nijeryalı golcü, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti.

Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam etti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

'REAL MADRID İÇİN 75 MİLYON EURO SORUN DEĞİL'

Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti. 75 milyon Euro'luk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

FLORENTINO PEREZ ÜST DÜZEY 9 ARIYOR

Florentino Perez'in önceliği takıma üst düzey bir "9 numara" kazandırmak.

Los Galacticos, yeni sezonda takıma doğrudan katkı sağlayacak, skoru değiştirebilecek bir golcü arıyor. Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

AVRUPA DEVLERİYLE REKABET BAŞLADI

Osimhen için Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid'in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferde elini güçlendiren faktörler arasında. Eğer şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Osimhen'i Santiago Bernabeu'ya getirebilir.

Osimhen transferi; Real Madrid için sadece bir takviye değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

TORREIRA KARARI

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da diğer yandan yeni sezonun transfer çalışmaları ve kadro planlamaları devam ediyor.

Bodrum FK maçında kilidi açan Lucas Torreira, Galatasaray'da en fazla skor katkısı yaptığı sezonu yaşıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Güney Amerika'dan talipleri olan Uruguaylı dinamoyu takımda tutma kararı aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

OLUMSUZ ETKİLENDİ

Galatasaray'ın istikrar abidesi olan Lucas Torreira, vatandaşı Fernando Muslera'nın sezon sonu kulüpten ayrılacak olmasından ve yakın arkadaşı Mauro İcardi'nin tedavisi için 6 ay önce Arjantin'e gitmesinden olumsuz etkilendi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

GÜNEY AMERİKA'DAN İYİ TEKLİF YOK

Bu süreçte Boca Juniors'ta forma giyme hayalini sıkça dile getiren tecrübeli orta saha için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Ancak bonuslarla Galatasaray'da 4 milyon Euro'ya yakın kazanan yıldız oyuncuya bu parayı verebilecek bir Güney Amerika takımı bulunamıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

ÜCRETİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Sarı-kırmızılılar, performansından memnun olduğu Torreira'nın kalmasını istiyor. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Torreira'nın ücretine iyileştirme yapılması gündemde.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

MERTENS'E YAKIN İLGİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile deneyimli futbolcu Dries Mertens arasında antrenmandaki neşeli kareler dikkat çekti.

Bodrum FK maçında da golü beraber kutlayan ikili, dünkü çalışmada da yakın ilgi gösterdi. İkilinin fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da beğeni topladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

SALLAI PLANI

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Roland Sallai ile yollarını ayırmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı oluşturan transferlerden Roland Sallai ile yol ayrımına gelindiği ortaya çıktı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

OKAN BURUK MEMNUN DEĞİL

Okan Buruk'un, Macar futbolcunun performansından memnun olmadığı öğrenildi.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için sezon sonuna kadar bekleyecek. Sallai'nin beklentilerin altında kalmaya devam etmesi durumunda yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

6 MİLYON EURO

Galatasaray, Macar futbolcuyu ödediği bonservis olan 6 milyon euro'ya göndermeyi planlıyor.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Sallai'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da bu sezon 26 maçta süre bulan Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

İMZALAR YÜKLENİYOR

Sezon bitimine doğru transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılılar, kendi oyuncularıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerini de bir arada yürütüyor.

Uzun süredir Barış Alper ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerini uzatmak isteyen yönetim, iki futbolcuyla da bu konuda anlaşma sağladı. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, kendilerini 4 yıl daha Galatasaray'a bağlayan kontrata imza atacak. İki futbolcunun maaşlarına da yüksek oranda bir iyileştirme yapıldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

DÖRT YILLIK İMZA

24 yaşındaki Yunus'un kontratı 2026'da sona erecekti. Takım arkadaşıyla aynı yaşta olan Barış Alper'in ise sözleşmesi 2027'de bitiyordu. Yönetim, Avrupa ekiplerinin iki oyuncuyu da izlemesi nedeniyle bu konuda elini çabuk tuttu. Birkaç hafta önce oyuncularıyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde genç yıldızlarıyla anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM

Dış transfer için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündemine aldı.

Mertens ile gelecek sezon devam etmeyecek olan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Thomas Müller için nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

BAYERN'DEN AYRILACAK

2009 yılında başladığı profesyonel kariyerinde Bayern Münih'ten başka takım forması giymeyen Thomas Müller, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Alman yıldız ile birçok takım ilgilenirken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle transferde öne geçtiği kaydedildi.

Bu sezon toplam 40 maçta süre alan Müller, 6 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Mertens’in yerine gelecek

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