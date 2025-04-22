Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden skandallara karışanlara...

KARDİNAL REINHARD MARX: KRİTİK KONU LGBT SAPKINLIĞI Münih ve Freising Başpiskoposu olan 71 yaşındaki Kardinal Reinhard Marx, 2013 yılında Papa Francis tarafından kilit danışman olarak seçildi. Ardından, reform ve mali disiplin döneminde Vatikan'ın mali işlerini denetleyen konseyin başına getirildi. Alman Piskoposlar Konferansı'nın eski başkanı olan Marx, 2020 yılında Almanya'daki din adamlarının cinsel taciz skandalına yanıt olarak başlatılan ve "sinodal yol" olarak bilinen tartışmalı diyalog sürecinin güçlü bir savunucusu olarak öne çıktı. Süreç; bekârlık, eşcinsellik ve kadınların rahipliği gibi konuların tartışılmasını içerdiği için muhafazakâr çevreler tarafından kilise birliğine tehdit olarak değerlendirildi. Kardinal Marx, 2021 yılında Alman Kilisesi'nin cinsel istismar geçmişi nedeniyle başpiskoposluk görevinden istifa etmeyi teklif ederek dikkatleri üzerine çekti. Ancak Papa Francis bu teklifi reddederek görevde kalmasını istedi.

KARDİNAL MARC OUELLET: CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI Kanadalı Kardinal Marc Ouellet, on yıldan fazla bir süre boyunca Vatikan'ın Piskoposlar Kongregasyonu'na liderlik etti ve dünya çapındaki piskopos adaylarının seçilmesinde önemli bir rol oynadı. Papa Benedict XVI tarafından atanmasına rağmen, Papa Francis onu 2023'e kadar görevde tutarak daha doktriner piskoposların seçilmesine yardımcı oldu. Ouellet, rahip bekârlığını savundu ve kadınların rahipliğini reddederken, kilise yönetiminde daha fazla rol almalarını destekledi. 2019'dan itibaren liderlik ettiği ofis, cinsel istismar vakalarını örtbas etmekle suçlanan piskoposları soruşturma sorumluluğunu da üstlendi. Bu hassas görev, ona güçlü düşmanlar kazandırdı ancak aynı zamanda Vatikan'daki üst düzey yetkililer hakkında derin ve potansiyel olarak kritik bilgilere erişim sağladı.

KARDİNAL PIETRO PAROLIN: GAYRİMENKUL SKANDALINA KARIŞTI 70 yaşındaki İtalyan Kardinal Pietro Parolin, 2014'ten beri Papa Francis'in dışişleri bakanı olarak görev yapıyor ve Katolik hiyerarşisindeki önemi nedeniyle papalık için başlıca adaylardan biri olarak kabul ediliyor. Deneyimli bir diplomat olan Parolin, Vatikan'ın Çin ile yaptığı tartışmalı piskoposluk anlaşmasını denetledi ve 2021'deki Londra gayrimenkul yatırımındaki başarısızlıkla bağlantılı bir skandala karıştı (ancak suçlanmadı). Venezuela eski büyükelçisi olarak Latin Amerika kilisesiyle güçlü bağları var.

KARDİNAL ROBERT PREVOST: PAPALIK İÇİN ÇOK GENÇ Amerikalı bir papa fikri, ABD'nin jeopolitik gücü göz önüne alındığında uzun süre tabu olarak kabul edildi. Ancak Chicago doğumlu 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost, bir ilk olabilir. Peru'da misyonerlik ve başpiskoposluk deneyimi olan Prevost, şu anda Vatikan'ın güçlü piskoposluk dikasterliğinin başkanı ve piskopos adaylıklarını incelemekle görevli. Papa Francis, Prevost'a uzun yıllardır ilgi gösteriyor ve 2014'te onu Peru'nun Chiclayo piskoposluğuna gönderdi. 2023'te ise Roma'ya atandı. Latin Amerika Papalık Komisyonu başkanı olarak bölgedeki Katolik hiyerarşisiyle düzenli temas hâlinde. Ancak, Prevost'un genç yaşı, bazı kardinallerin uzun yıllar sürecek bir papalık dönemine sıcak bakmamaları nedeniyle aleyhine olabilir.