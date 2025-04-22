"SİZE BÜYÜK ÜZÜNTÜ DIŞINDA YÜKLÜ BİR BORÇ BIRAKIYORUM" Ailesine "Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum" diyen U. M. N.'nin ailesine yaptığı son çağrı ise "Arabamı satın, size bıraktığım mirası reddedin" şeklinde oldu. "MİRASIMI REDDEDİN" N.'nin intihar mektubunda "Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur" dediği görüldü.

Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü (Takvim.com.tr)





Sosyal medyada dolaşıma giren mektup büyük infial uyandırdı.



Kolay yoldan zenginleşme hırsıyla atılan bilinçsizce adımların doğurduğu sonuçlar bir kez daha gözler önüne serildi. Akıllara sanal bahis ve kripto para tuzaklarında sönüp giden hayatlar geldi.



MADDİ VE MANEVİ TÜKENİŞ: KUMAR



Yaşanan elim hadise, kumar ve bahis illetinin toplumu maddi ve manevi açıdan tükettiğini gözler önüne serdi.



Tam da bu noktada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) "Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir..." hadisi önem kazandı.