SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü! Eşi ve kızına veda mektubu yazıp intihar etti: "Size üzüntü dışında yüklü borç bırakıyorum"

Sanal bahis, kumar, kripto para tuzakları... Kolay yoldan kazanç sağlama hırsı toplumu maddi ve manevi açıdan tüketiyor. İstanbul'da tüm varlığını sanal kumarda kaybeden bir şahıs, eşi ve kızına "Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum" ifadelerinin yer aldığı mektup bırakarak intihar etti. Söz konusu mektup büyük infial uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda da kanser hastası annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybeden bir başka şahıs intihar etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:19
Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü! Eşi ve kızına veda mektubu yazıp intihar etti: Size üzüntü dışında yüklü borç bırakıyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren kumar illeti yine bir ocak söndürdü.

İstanbul'da evli ve bir çocuk babası U. M. N. isimli şahıs, tüm varlığını sanal kumarda kaybetti.
Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü (Takvim.com.tr)Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü (Takvim.com.tr)

TÜM MAL VARLIĞINI KAYBETTİ, MEKTUP BIRAKIP İNTİHAR ETTİ

"Hepinizden özür diliyorum" ifadeleriyle başlayan bir 'veda' mektubu kaleme alan N. intihar etti.

Mektupta "Sevgili eşim, canım kızım, umutlarınızı, geleceğinizi daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim. Umarım bensiz daha güzel, daha doğru bir hayat sizin olur" ifadeleri yer aldı.

"SİZE BÜYÜK ÜZÜNTÜ DIŞINDA YÜKLÜ BİR BORÇ BIRAKIYORUM"

Ailesine "Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum" diyen U. M. N.'nin ailesine yaptığı son çağrı ise "Arabamı satın, size bıraktığım mirası reddedin" şeklinde oldu.

"MİRASIMI REDDEDİN"

N.'nin intihar mektubunda "Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur" dediği görüldü.

Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü (Takvim.com.tr)Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü (Takvim.com.tr)


Sosyal medyada dolaşıma giren mektup büyük infial uyandırdı.

Kolay yoldan zenginleşme hırsıyla atılan bilinçsizce adımların doğurduğu sonuçlar bir kez daha gözler önüne serildi. Akıllara sanal bahis ve kripto para tuzaklarında sönüp giden hayatlar geldi.


MADDİ VE MANEVİ TÜKENİŞ: KUMAR

Yaşanan elim hadise, kumar ve bahis illetinin toplumu maddi ve manevi açıdan tükettiğini gözler önüne serdi.

Tam da bu noktada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) "Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir..." hadisi önem kazandı.

Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti intihar etti (İHA)Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti intihar etti (İHA)


ANNESİNİN TEDAVİ PARASINI SANAL KUMARDA KAYBETTİ CANINA KIYDI

Geride bıraktığımız aylarda da kanser hastası annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybeden bir başka şahıs intihar etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ fitnesi patladı! MHP lider Bahçeli’den Mümtazer Türköne’nin erken seçim yalanına tepki: Çürüklerin hevesleri boşunadır
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
Borsa İstanbul
Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü! Eşi ve kızına veda mektubu yazıp intihar etti: Size üzüntü dışında yüklü borç bırakıyorum
ZTK’da yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi 11’ler belirlendi
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden skandallara karışanlara...
İki günlük Suriye seferi: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam’da!
Yenidoğan çetesi davasında hemşire Nigar Kubilay’dan şoke eden sözler: Fırat Sarı yüzünden işten çıkarıldım
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem çantasını çaldırdı! Gizli Servis yine patladı
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
Diyanet açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş insanı Adem Kameroğlu yolsuzluğun belgelerini savcılığa sundu!
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor
Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İş adamı itiraf etti: İskan karşılığı Hasan İmamoğlu’na 3 daire verdik
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin
Gelin Emine Alangoya ve avukatlar arasında kriz çıktı: Evlilik zora giriyor!
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı