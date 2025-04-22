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Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

32 yaşındaki Mehmet Çetin, Isparta'da şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Akçay'ın köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" dedikodusu bu şüpheleri güçlendirdi. Çetin'in ölmeden önce ölüm tazminatı almak için sigorta yaptırdığı ortaya çıktı. Tansiyonun düşmediği yayında Anlı, "Çok şeytani düşüncelerin var" diyerek Bayram'a sert sözlerle yüklendi. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirmesi de akılları karıştırdı.

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takvim.com.tr
Müge Anlı Mehmet Çetin’in katili kim?

Mehmet Çetin 32 yaşındayken 17 Ekim 2015'te Isparta'da sırra kadem bastı. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Bayram Akçay'ın genç adam hakkında köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" sözleri bu şüpheleri güçlendirdi.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

Stüdyoya gelen Akçay, "Beni çağırmıştı ama başka birileriyle mesajlaşıyordu. Kiminle mesajlaşıyorsun diye sorunca boğazıma bıçak dayadı. Asker arkadaşının düğününe gideceğini söyleyerek, benden borç istedi. İki tane otobüs bileti almış. Biletlerden birisini benim adıma almış. Olayın ardından tost yemeye gitmeyi teklif etti. Eşi Derya'yı benim telefonumdan aradı. Ertesi gün kayboldu zaten" sözleri ile genç adamın kaybolduğu gün yaşananları anlattı. Akçay, o anları Kıymet isimli kadının da gördüğünü söyledi.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

"İÇ ÇAMAŞIRI BAKARDI"

Akçay, Mehmet'in kaybolmadan 2-3 ay önce eşi Derya'yı başka bir adamla yakaladığını da iddia etti. Mehmet'in cinsiyet değiştirdiğine dair dedikodular yayan Akçay "Isparta'da sürekli kadın iç çamaşırlarına bakardı. Bu yüzden şüphelendim" dedi.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

ÖLÜM TAZMİNATI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet'in ölmeden önce kredi çektiği ve kendisine hayat sigortası yaptırdığı da açığa çıktı. Mehmet'in ölmesi durumunda hayat sigortasından alınacak ölüm tazminatının ise Tarkan Gürakan isimli şahısa verilmesini istediği bilgisine ulaşıldı. Şu an cezaevinde olan Gürkan'ın Bayram ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

"BAYRAM'IN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI"

Stüdyoya gelen Kıymet Hanım'ın yaşananların Bayram'ın dediği şekilde gerçekleşmediğini anlattı. Kıymet Hanım, "Bayram benim yanımda çalışıyordu. Biz iş yerindeyken Mehmet bıçakla geldi. Bayram'ın boğazına bıçak dayadı. İkiliyi zor ayırdım. Bayram kaçtı gitti. Mehmet 'Abla ben bugün buraya bunu öldürmeye gelmiştim' dedi." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı Mehmet Çetin’in katili kim?

SEVGİLİM DİYEREK İNKAR ETTİ

Bayram'ın Müge Anlı ekibine "Kıymet benim sevgilim. Ben ondan ayrımdım o yüzden bana iftira atıyor" dediği öğrenildi.

Mehmet Çetine ne oldu? Müge Anlıda şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu
Mehmet Çetin'e ne oldu? Müge Anlı'da şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

MÜGE ANLI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Canlı yayında Bayram'a dönerek sesini yükselten Müge Anlı, "Bayram sen çok tehlikeli bir adamsın. Çok şeytani düşüncelerin var. Sen bizim ekibimize 'kıymetle sevgiliyiz' demişsin. Daha 'sevgililik' kelimesinin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ayrıca burada herkesi tehdit ediyorsun. Sen kimsin de tehdit ediyorsun? Buradakilere iftira atıyorsun" diyerek ateş püskürdü.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

EŞİ İLE 40 SANİYE NE KONUŞTU?

Stüdyoda taraflar arasında tansiyon yükselirken Mehmet'in eşi Derya ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Derya'nın Mehmet'in kaybolduğu gün saat 19:22'de Bayram tarafından arandığı ve ikilinin arasından 40 saniyelik bir görüşme olduğu tespit edildi. Derya'nın ertesi güne kadar telefonunu kullanmadığı öğrenildi. Derya, bu görüşmeyi hatırlamadığını anlattı.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

56 KEZ ARAMA YAPMIŞ

Mehmet kaybolduktan sonra Derya ve Bayram'ın 56 kez telefon görüşmesi yaptığı açığa çıktı.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

Bu durum ikilinin arasında bir ilişki mi var sorusunun sorulmasına neden oldu.