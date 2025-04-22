MÜGE ANLI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Canlı yayında Bayram'a dönerek sesini yükselten Müge Anlı, "Bayram sen çok tehlikeli bir adamsın. Çok şeytani düşüncelerin var. Sen bizim ekibimize 'kıymetle sevgiliyiz' demişsin. Daha 'sevgililik' kelimesinin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ayrıca burada herkesi tehdit ediyorsun. Sen kimsin de tehdit ediyorsun? Buradakilere iftira atıyorsun" diyerek ateş püskürdü.