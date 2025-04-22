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Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11'i belirledi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Final yolunda kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde kadro planlamasını büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:52 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:52
Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, saat 20.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da bir takımın üstünlüğü sağlayamaması durumunda penaltı atışları finale çıkacak takımı belirleyecek.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

KUPADA 6. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 4 golle karşılık verdi.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

GALATASARAY, 24. KEZ FİNALE ÇIKMAK İSTİYOR

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE KEREM DEMİRBAY CEZALI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

OKAN BURUK İLE RECEP UÇAR 6. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk'un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

OKAN BURUK'TAN FLAŞ MERTENS KARARI!

Öte yandan Galatasaray'da, TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'i de netleşmeye başladı.

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yasir, Adil, Uğurcan, Bazoer, Pedrinho, Yusuf, Jevtovic, Melih, Ndao, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Yunus, Osimhen

Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

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