Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi

GALATASARAY, 24. KEZ FİNALE ÇIKMAK İSTİYOR



1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE KEREM DEMİRBAY CEZALI



Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.

OKAN BURUK İLE RECEP UÇAR 6. KEZ RAKİP



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk'un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti.