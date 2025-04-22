Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)
KAMUYU 18 MİLYON 627 BİN 848 LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtilen sanıklar, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Rüya Bilgi, Fatma Özgünlü, Tahsin Malkoç, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı ve Yosma Bilgi'nin, zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
'Bağış' maskesiyle toplanan devasa paralar, Köpek Velisi Buket Özgün ve mama lobisinin esas derdinin sokak hayvanları olmadığının en net göstergesi.
KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI
Buket Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı.
Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.
'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)
1 MİLYON TL'LİK ESTETİK YAPTIRDI
Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.
RAKAMLARLA MAMA LOBİSİNİN VURGUNU
MASAK raporunda şu detaylar yer aldı:
- Sektörde 7 bin 254 gerçek kişi ve 1516 firma faaliyet gösteriyor.
- 11 dernekte bağışların zimmete geçirildiği tespit edildi.
- Derneklerde 67 milyon 957 bin 623 TL suç geliri belirlendi.
- 2021 - 2024 yılları arasında 21 STK'ya yapılan bağış tutarı 205 milyon TL.
- Mama üreten firmalar, petshop sahipleri ve STK'lar arasında finansal ilişki var.