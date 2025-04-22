Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getiren, yasa görüşmelerinde Meclis'i basıp provokasyon yapan 'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü'nün sokak hayvanları için toplanan bağış paralarını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.



12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 16 sanık hakkında zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında dernek başkanı Özgünlü'nün de bulunduğu sanıkların, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri sivil toplum faaliyetleriyle sokak hayvanlarına sağlanan mama veya hayvan sağlığına yönelik ürünlerin imalat ve ticaretini yapan şirketler arasında finansal ilişki olduğu belirtildi.