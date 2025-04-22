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Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde

'Köpek Velisi' Buket Özgünlü, sokak köpekleri adına topladığı bağışları kişisel zenginleşme amacıyla kullandı. Suçtan elde edilen gelir, taşınmaz alımı ve bankacılık işlemleriyle aklandı. Mama şirketlerinin de işin içinde olduğu tespit edildi. Kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtilen Özgünlü ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis talep edildi. MASAK raporundaki rakamlar mama lobisinin vurgununu gözler önüne sererken 6 yıl önce kirasını ödeyemeyen Buket Özgünlü'nün astronomik zenginleşmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:54 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:13
Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde

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Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getiren, yasa görüşmelerinde Meclis'i basıp provokasyon yapan 'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü'nün sokak hayvanları için toplanan bağış paralarını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 16 sanık hakkında zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında dernek başkanı Özgünlü'nün de bulunduğu sanıkların, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri sivil toplum faaliyetleriyle sokak hayvanlarına sağlanan mama veya hayvan sağlığına yönelik ürünlerin imalat ve ticaretini yapan şirketler arasında finansal ilişki olduğu belirtildi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)


BAĞIŞ PARALARINI KİŞİSEL ZENGİNLEŞME İÇİN KULLANDILAR

İddianamede, sanıkların Yaşama Tutunan Patiler Derneğine gönderilen bağış paralarını, dernek amacıyla bağdaşmayacak şekilde tasarruf ederek kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinme amacıyla kullandıkları bildirildi.

MAMA LOBİSİ DE İŞİN İÇİNDE

Sanıkların bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardıkları kaydedilen iddianamede, "Aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, öncül suçtan elde edilen gelirlerin sahte fatura düzenlenmesi, taşınır ve taşınmaz alımı ile bankacılık işlemleri yoluyla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)

İddianamede, dernek yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı şekilde yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" tahsis edildiği, dernek hesabından çekilen paraların yeniden dernek hesabına yatırılmadığı ve sanıkların kişisel hesaplarında aklandığı aktarıldı.

SAHTE FATURA DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte faturalar düzenlenerek, mama alınmış gibi gösterildiği bu yöntemle derneğin zarara uğratıldığı tespit edildi.

BAĞIŞ PARALARI SANIKLARIN HESAPLARINA AKTARILMIŞ

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilerek, derneğin banka hesaplarındaki transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, hesaplarda bulunan tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve diğer sanıkların hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)

KAMUYU 18 MİLYON 627 BİN 848 LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtilen sanıklar, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Rüya Bilgi, Fatma Özgünlü, Tahsin Malkoç, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı ve Yosma Bilgi'nin, zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

'Bağış' maskesiyle toplanan devasa paralar, Köpek Velisi Buket Özgün ve mama lobisinin esas derdinin sokak hayvanları olmadığının en net göstergesi.

KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI

Buket Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı.

Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)

1 MİLYON TL'LİK ESTETİK YAPTIRDI

Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.


RAKAMLARLA MAMA LOBİSİNİN VURGUNU

MASAK raporunda şu detaylar yer aldı:

- Sektörde 7 bin 254 gerçek kişi ve 1516 firma faaliyet gösteriyor.

- 11 dernekte bağışların zimmete geçirildiği tespit edildi.

- Derneklerde 67 milyon 957 bin 623 TL suç geliri belirlendi.

- 2021 - 2024 yılları arasında 21 STK'ya yapılan bağış tutarı 205 milyon TL.

- Mama üreten firmalar, petshop sahipleri ve STK'lar arasında finansal ilişki var.


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