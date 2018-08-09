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de durmak yok

Tatilde de durmak yok
Eşi Sinan Çiftçi ile olan Selma Çilek, yine de boş durmuyor. Tasarımlarıyla sosyete ve magazin dünyasından birçok ünlü ismin tercihi olan Çilek, önceki gün modelliğe soyundu. , kendi kıyafetlerle verdiği pozla mankenleri aratmadı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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