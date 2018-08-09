Eşi Sinan Çiftçi ile tatilde olan Selma Çilek, yine de boş durmuyor. Tasarımlarıyla sosyete ve magazin dünyasından birçok ünlü ismin tercihi olan Çilek, önceki gün modelliğe soyundu. Selma Çilek, kendi tasarımı kıyafetlerle verdiği pozla mankenleri aratmadı.
Tatilde de durmak yok
Etiketler: Tatilde , Selma Çilek , tasarımı
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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