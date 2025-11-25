Fenerbahçe'de Asensio 13 haftada 6 golle kendi rekorunu kırdı!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun son haftalarda gösterdiği etkili performans rakamlara da yansımış durumda. Yıldız futbolcunun son 13 sezondaki 13 haftalık lig performanslarına bakıldığında en yüksek gol attığı sezonu Fenerbahçe'de yaşadığı görülüyor. 13 haftada 6 gol kaydeden yıldız oyuncu daha önce en yüksek gol sayısına ulaştığı sezonu 2017- 18'de Real Madrid formasıyla geçirmiş ve 4 gol kaydetmişti.

Marco Asensio (takvim.com.tr) DERBİNİN EN BÜYÜK SİLAHI Bu sezon ligde attığı 6 golün yanı sıra 2 de asiste imza atan Asensio toplamda 8 gole katkıda bulunarak bu periyotta en çok skora katkı yaptığı 2. sezonu geçirdi. Yıldız oyunda daha 2014-15'te 2. Lig'de Mallorca forması giyerken 3 gol, 6 asistlik performansla 9 gole katkıda bulunmuştu.