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’da bir dev

İstanbul’da bir dev
Dünyaca ünlü gitar virtüözü Joe Satriani, önceki akşam lu hayranlarını mest etti. Küçükçiftlik Park'taki gecede binlerce rocksever, eğlenceli anlar yaşadı. Gecede Sertab Erener de sahne aldı.

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