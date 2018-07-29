Dünyaca ünlü gitar virtüözü Joe Satriani, önceki akşam İstanbullu hayranlarını mest etti. Küçükçiftlik Park'taki gecede binlerce rocksever, eğlenceli anlar yaşadı. Gecede Sertab Erener de sahne aldı.
İstanbul’da bir dev
Etiketler: Küçükçiftlik Park , sertab erener , İstanbul
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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