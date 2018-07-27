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Sakın yaklaşma

’le yakınlaştığı iddia edilen , için karşı atağa kalktı Mahkemeden şarkıcının kendisinden uzak durması kararını aldırdı

Sakın yaklaşma
Sanatçı , kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine karşı atağa geçti. 'nin eski eşi 'e nafaka ödememek için haksız ve hukuka aykırı velayetin değiştirilmesi davası açtığını belirtti. Bunun için de kendisine kumpas kurulduğunu dile getirdi. İntizar'ın avukatı Altın Mimir dilekçesinde, Ceceli'nin eski eşine karşı açtığı velayet davasında lehine sonuç yaratabilmek için müvekkili İntizar ile eski eşi Sinem Gedik'in gizli kamera ile görüntü ve ses kaydı alarak hukuka aykırı delil yaratarak basına servis ettiğini kaydetti.




Müvekkili lehine koruma kararı verilmesini istedi. 3. Aile Mahkemesi, Ceceli'nin şikayetçi İntizar'ın konutuna yaklaşmaması, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, hakaret ve aşağılayıcı beyanlarda bulunmasına yönelik tedbir kararı aldı. Bu tedbir kararının 2 ay süre ile uygulanmasına hükmetti.

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