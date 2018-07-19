Mustafa Ceceli, İntizar’dan korunma istedi

Geçtiğimiz günlerde İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in skandal görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin ardından konuşan İtizar Ceceli için ağır ithamlarda bulunsa da Mustafa Ceceli sessiz kalmıştı. Ceceli bugün bir yazılı açıklama yaparak skandal olayla ilgili ilk kez konuştu.