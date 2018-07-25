Türk dokunuşu

Birbirinden ünlü yıldızların malikanelerini süsleyen Türk halıları, Sharon Stone'un gözdesi oldu. Önceki gün bir dergiye Hollywood'daki 16 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını açan yıldızın, oturma odasında Türk halısı tercih ettiği görüldü.
Lacivert desenli el dokuma halısını mimarına özel olarak sipariş veren Sharon Stone, yaklaşık 100 yıllık antika halısı için de 87 bin dolar ödediğini söyledi. Bu arada birçok Hollywood yıldızının ABD'deki evlerinde Türk dokuma halılarının olduğu biliniyor.
Lacivert desenli el dokuma halısını mimarına özel olarak sipariş veren Sharon Stone, yaklaşık 100 yıllık antika halısı için de 87 bin dolar ödediğini söyledi. Bu arada birçok Hollywood yıldızının ABD'deki evlerinde Türk dokuma halılarının olduğu biliniyor.
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