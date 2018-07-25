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dokunuşu

Türk dokunuşu
Birbirinden ünlü yıldızların malikanelerini süsleyen halıları, Sharon Stone'un gözdesi oldu. Önceki gün bir dergiye Hollywood'daki 16 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını açan yıldızın, oturma odasında Türk halısı tercih ettiği görüldü.



Lacivert desenli el dokuma halısını mimarına özel olarak sipariş veren , yaklaşık 100 yıllık antika halısı için de 87 bin dolar ödediğini söyledi. Bu arada birçok Hollywood yıldızının ABD'deki evlerinde Türk dokuma halılarının olduğu biliniyor.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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