Klasik icra

müziğin sevilen isimlerinden, şarkıları ve yanık sesiyle kulakların pasını sildi. Silahlı saldırı sonucu tedavisi halen süren Tatlıses, son olarak bir icra haberiyle gündeme geldi. Öyle ki yapımcıünlü türkücünün eski şarkılarının yer aldığıadlı albümü, 2014 yılında piyasaya servis etti. Durumu öğrenen Tatlıses,Kendisinden izin alınmadan eski şarkılarının yeniymiş gibi yayımlandığını söyledi. Köse ise davanın reddin istedi. Ancak mahkeme, Tatlıses lehine karar verdi.Karar sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Tatlıses'in, alacağını yasal faiziyle birlikte