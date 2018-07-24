Klasik icra

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden İbrahim Tatlıses, şarkıları ve yanık sesiyle kulakların pasını sildi. Silahlı saldırı sonucu tedavisi halen süren Tatlıses, son olarak bir icra haberiyle gündeme geldi. Öyle ki yapımcı Erol Köse, ünlü türkücünün eski şarkılarının yer aldığı "Tatlıses Klasiği" adlı albümü, 2014 yılında piyasaya servis etti. Durumu öğrenen Tatlıses, hemen İcra Mahkemesi'ne gitti.
SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI
Kendisinden izin alınmadan eski şarkılarının yeniymiş gibi yayımlandığını söyledi. Köse ise davanın reddin istedi. Ancak mahkeme, Tatlıses lehine karar verdi. 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Karar sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Tatlıses'in, alacağını yasal faiziyle birlikte 166 bin lira olduğunu belirterek, Köse hakkında icra takibi başlattığı da öğrenildi.
Dilek YAMAN
SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI
Kendisinden izin alınmadan eski şarkılarının yeniymiş gibi yayımlandığını söyledi. Köse ise davanın reddin istedi. Ancak mahkeme, Tatlıses lehine karar verdi. 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Karar sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Tatlıses'in, alacağını yasal faiziyle birlikte 166 bin lira olduğunu belirterek, Köse hakkında icra takibi başlattığı da öğrenildi.
Dilek YAMAN
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