Kara mizah

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bronzlukta
işi abartınca mizahın diline
düştü. Yılın her
dönemi kapkara
gezen Taşpınar'ın
bronzluğu karikatüristlere bile ilham
verdi.
Önceki gün bir karikatürde kendisinin yer aldığını
gören
ikoncan, bunu
instagram'da
paylaşarak herkesi
güldürdü.
kalan karakter 1000
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