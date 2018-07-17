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Kara mizah

Kara mizah
Eda Taşpınar, bronzlukta işi abartınca mizahın diline düştü. Yılın her dönemi kapkara gezen Taşpınar'ın bronzluğu karikatüristlere bile ilham verdi. Önceki gün bir karikatürde kendisinin yer aldığını gören ikoncan, bunu instagram'da paylaşarak herkesi güldürdü.

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