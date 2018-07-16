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neşesi

Belevi neşesi
Popçu Cem Belevi ile oyuncu aşkı Zehra Yılmaz, önceki gün Gündoğan'da deniz keyfi yaptı. Farklı tarzıyla dikkat çeken , aşkıyla el ele böyle keyifli anlar yaşadı.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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