Özür Dilerim filmi nerede çekildi? Özür Dilerim konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Özür Dilerim filmi bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte filme ilişkin merak edilenler...
Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Özür Dilerim filmi bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte filme ilişkin merak edilenler...
ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ın yer aldığı filmin seti İzmir'de yer alıyor.
Çekimler İzmir ve civarında gerçekleşti.
ÖZÜR DİLERİM KONUSU NEDİR?
Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.
ÖZÜR DİLERİM OYUNCULARI KİMLER?