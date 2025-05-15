SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Özür Dilerim filmi nerede çekildi? Özür Dilerim konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’nın yer aldığı Özür Dilerim filminin yönetmen koltuğunda İbrahim Büyükak oturuyor. Peki “Özür Dilerim” filmi neyi anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filme ilişkin merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 17:23
Özür Dilerim filmi nerede çekildi? Özür Dilerim konusu nedir, oyuncuları kimler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Özür Dilerim filmi bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte filme ilişkin merak edilenler...

(Özür Dilerim Filmi)(Özür Dilerim Filmi)

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ın yer aldığı filmin seti İzmir'de yer alıyor.

Çekimler İzmir ve civarında gerçekleşti.

(Özür Dilerim Filmi)(Özür Dilerim Filmi)

ÖZÜR DİLERİM KONUSU NEDİR?

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

(Özür Dilerim Filmi)(Özür Dilerim Filmi)

ÖZÜR DİLERİM OYUNCULARI KİMLER?

  1. İbrahim Büyükak - Erkin
  2. Oğuzhan Koç - Koray
  3. Gizem Karaca - Merve
  4. Mert Turak - Poyraz
  5. Yeliz Kuvancı - Canan
  6. Müfit Kayacan - Hicabi
  7. Metin Coşkun - Yüksel Dede
  8. Yonca Şahinbaş - Şükran
  9. Kerimcan Kamal - Haldun
  10. Gümeç Alpay - Asuman
  11. Fatma Toptaş - Seyyal
  12. Binnur Şerbetçioğlu - Sevil
  13. Emre Akarsu - Emre
  14. Kadir Polatçı - Kadir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi
Borsa İstanbul
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da! Bakan Fidan 3’lü zirveyi açıkladı: YPG atması gereken adımları atmıyor
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek | Görüşme ertelenmedi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak
Mekselina olayında yeni detaylar ortaya çıktı! Müge Anlı şoke oldu: 23 yaşındaki kızın motosikletinin arkasında ne işin var?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...