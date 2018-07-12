Jet dostluk

İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'le aşkı geçtiğimiz ay son bulan Yasemin Şefkatli'den kafaları karıştıran hareket… Tatlıses'le 10 aylık aşkı biten model, geçtiğimiz gün işadamı Mehmet Dinçerler'le takipleşmeye başladı. Şefkatli, Hande Erçel'le kısa süreli aşk yaşayan Dinçerler'in sosyal medyadaki paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu. Bununla da kalmayan güzel manken, 30 yaşındaki işadamının önceki gece paylaştığı karenin altına kalpli emojilerle yorum da yaptı. Şefkatli'nin bu hamlesi, ayrılık yüzünden bir deri bir kemik kalan Tatlıses'in hayranlarının gözünden kaçmadı.
Tatlıses fanları, Şefkatli'yi "Daha İdo'dan yeni ayrıldın, bu sana yakışmadı" diye topa tuttu.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
26 yaşındaki manken, Dinçerler'in paylaşımına "Memo, 'Canım arkadaşım' yazıp yorum yapmam lazımdı galiba" diye yazıp eleştirilerin önüne geçmek istedi. Ancak Mehmet Dinçerler'le eski dost olduğunu ima eden Yasemin Şefkatli'nin işadamıyla kısa süre önce takipleşmesi ise "Yasemin ile Mehmet jet gibi dost olmuşlar" dedirtti!
Tatlıses fanları, Şefkatli'yi "Daha İdo'dan yeni ayrıldın, bu sana yakışmadı" diye topa tuttu.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
26 yaşındaki manken, Dinçerler'in paylaşımına "Memo, 'Canım arkadaşım' yazıp yorum yapmam lazımdı galiba" diye yazıp eleştirilerin önüne geçmek istedi. Ancak Mehmet Dinçerler'le eski dost olduğunu ima eden Yasemin Şefkatli'nin işadamıyla kısa süre önce takipleşmesi ise "Yasemin ile Mehmet jet gibi dost olmuşlar" dedirtti!
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