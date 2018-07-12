Yol Durumu
  1. Formda anne Nil
  2. Aslan tatil

Jet dostluk

, cefada; sefada! ’e instagram’da kalpler gönderen Şefkatli, tepki çekti. Güzel model, kısa süre önce takibe aldığı işadamı için ‘Eski dostuz’ savunması yaptı

Jet dostluk
İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'le aşkı geçtiğimiz ay son bulan Yasemin Şefkatli'den kafaları karıştıran hareket… Tatlıses'le 10 aylık aşkı biten model, geçtiğimiz gün işadamı Mehmet Dinçerler'le takipleşmeye başladı. Şefkatli, Hande Erçel'le kısa süreli aşk yaşayan Dinçerler'in sosyal medyadaki paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu. Bununla da kalmayan güzel manken, 30 yaşındaki işadamının önceki gece paylaştığı karenin altına kalpli emojilerle yorum da yaptı. Şefkatli'nin bu hamlesi, ayrılık yüzünden bir deri bir kemik kalan Tatlıses'in hayranlarının gözünden kaçmadı.



​Tatlıses fanları, Şefkatli'yi "Daha İdo'dan yeni ayrıldın, bu sana yakışmadı" diye topa tuttu.



ELEŞTİRİ YAĞMURU
26 yaşındaki manken, Dinçerler'in paylaşımına "Memo, 'Canım arkadaşım' yazıp yorum yapmam lazımdı galiba" diye yazıp eleştirilerin önüne geçmek istedi. Ancak 'le eski dost olduğunu ima eden 'nin işadamıyla kısa süre önce takipleşmesi ise "Yasemin ile Mehmet jet gibi dost olmuşlar" dedirtti!


Etiketler: , , ,
  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ