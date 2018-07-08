Milli Diva!

dünyasının ünlüleri tatil içinakın etti, Komşu esnafı bayram yaptı. Türk Sanat Müziği'ninsosyetikve İvana Sert Komşu'da keyif çattı. Ancak Kos Adası'nı ziyaret edenburada dadamarı tuttu. Ünlü sanatçı, Yunan esnafı yerine özellikledükkanlarından alışveriş yapmayı tercih etti. Türk dükkanlarından alışveriş yapan Diva'nın yaklaşıkharcadığı öğrenildi.