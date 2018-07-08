Magazin dünyasının ünlüleri tatil için Yunanistan'a akın etti, Komşu esnafı bayram yaptı. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, sosyetik Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Esin Moralıoğlu, işadamı Gökhan Çarmıklı ile aşkı Bahar Tangır ve İvana Sert Komşu'da keyif çattı. Ancak Kos Adası'nı ziyaret eden Bülent Ersoy'un burada da Türklük damarı tuttu. Ünlü sanatçı, Yunan esnafı yerine özellikle Giritli Türkler'in dükkanlarından alışveriş yapmayı tercih etti. Türk dükkanlarından alışveriş yapan Diva'nın yaklaşık 5 bin euro (yaklaşık 27 bin lira) harcadığı öğrenildi.
Milli Diva!
Tatil için Komşu’ya akın eden ünlüler, Mikonos’ta servet harcarken Bülent Ersoy’un Türklük damarı tuttu. Kos Adası’na giden Diva, Türk esnaftan alışveriş yapıp, Türk yemekleri yedi. Ersoy, yurt dışında da kendi vatandaşlarına kazandırdı
Magazin dünyasının ünlüleri tatil için Yunanistan'a akın etti, Komşu esnafı bayram yaptı. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, sosyetik Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Esin Moralıoğlu, işadamı Gökhan Çarmıklı ile aşkı Bahar Tangır ve İvana Sert Komşu'da keyif çattı. Ancak Kos Adası'nı ziyaret eden Bülent Ersoy'un burada da Türklük damarı tuttu. Ünlü sanatçı, Yunan esnafı yerine özellikle Giritli Türkler'in dükkanlarından alışveriş yapmayı tercih etti. Türk dükkanlarından alışveriş yapan Diva'nın yaklaşık 5 bin euro (yaklaşık 27 bin lira) harcadığı öğrenildi.
Etiketler: Bülent Ersoy , hacı sabancı , Kos Adası , Yunanistan , Bodrum , lokum
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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