'Sarp'a sardı





SARP Levendoğlu'nun kendi gibi oyuncu Birce Akalay'la 2 buçuk yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy'la aşkı tam gaz sürüyor. Aşklarını 2 yıldır gözlerden uzak yaşayan ikili, objektiflere yakalanmamak için tatilde magazin dünyasının akın ettiği Bodrum yerine Datça'yı tercih etti. Uzun süredir kaçak hayatı yaşayan ikili, önceki gün Takvim objektifine yakalanmaktan kurtulamadı.



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Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan ikili, daha sonra soluğu denizde aldı. Bir süre yüzerek serinleyen sevgililer, ardından mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi. Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan dahi kaçınan ikilinin Datça tatilinden objektiflere yansıyan kareleri de "Kaçak aşıklar, sonunda ortaya çıktı" dedirtti. İkili, denizden çıktıkları anlarda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin moralinin bozulması dikkat çekti.



