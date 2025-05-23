STS öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2025-STS öğretmenlik sonuçları açıklandı

2025 STS-Öğretmenlik sonuçları bugün itibarıyla açıklandı! 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen STS-Öğretmenlik sınavının ardından binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM'den beklenen duyuru geldi ve sonuçlar erişime açıldı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

(Takvim arşiv)

STS öğretmenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM duyurusu şöyle;

2025-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Öğretmenlik) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sınav tarihi: 10 Mayıs 2025

Sonuç açıklanma tarihi: 23 Mayıs 2025, saat 10.30

Sonuçlara erişim adresi: https://sonuc.osym.gov.tr

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

Sınav sonuçlarını detaylı olarak incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

2025-STS ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI