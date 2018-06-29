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ile antrenman

Yeda ile antrenman
Bodrum'a demir atan Volkan Demirel, kızlarının üzerine titriyor. Kızı Yeda'yı bir an olsun kucağından düşürmeyen ünlü kaleci, önceki gün de mekik çekerken eşinin objektifine böyle yansıdı.

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