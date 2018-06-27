Villa olmadı cip verelim!

hayatının ünlü isimlerindenyasak aşkı oyuncuönceki gün yeni oyuncağıylaobjektiflere takılan Çolak, görüntülendiğini fark edince şoförüne gaza basmasını söyledi. Geçtiğimiz yılişadamıyla tamamen 'duygusal' nedenlerle ayrılan oyuncununyeniden bir araya geldiği öğrenildi. Dinçkök, kendisinden geçtiğimiz yılÇolak'ın bu arzusunu yerine getirmemişti.Çolak da bunun üzerine ilişkiye nokta koymuştu. Ünlü işadamının aşkının gönlünü nasıl aldığı belli oldu. Çolak'ın lüks aracıdedirtti.39 yıllık eşinin çapkınlıklarından bunalan Ayşegül Dinçkök, yılın büyük kısmını yurt dışında geçiriyor. Profesyonel dalgıç olan Ayşegül Hanım, sık sık dalarak özel yaşamındaki mutsuzluğunu unutuyor.