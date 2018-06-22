Cem Yılmaz aşkıyla olay olan Defne Samyeli, önceki akşam kızı Derin Talu'yla Levent'teydi. Samyeli, "Dişçiye de gittim. Oraya da gelseydiniz!" diyerek muhabirleri tersledi. Bu arada 14 yaşındaki Derin, annesiyle buluşmadan birkaç saat önce ise gazetecilere Cem Yılmaz için "Kendisini seviyorum" dedi.
Aşka 'Derin' onay
Etiketler: Cem Yılmaz , derin , Defne Samyeli
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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