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Aşka '' onay

Aşka Derin onay
Cem Yılmaz aşkıyla olay olan Defne Samyeli, önceki akşam kızı Derin Talu'yla Levent'teydi. Samyeli, "Dişçiye de gittim. Oraya da gelseydiniz!" diyerek muhabirleri tersledi. Bu arada 14 yaşındaki , annesiyle buluşmadan birkaç saat önce ise gazetecilere için "Kendisini seviyorum" dedi.

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