Trump’tan bomba açıklama: Papa olmak isterim

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan'daki Papa seçimi ile gündeme damga vurdu.

TRUMP "PAPA OLMAK İSTERİM" DEDİ

Trump, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Roma'ya defnedilen Papa Franciscus'un yerine geçmek istediğini söyledi.

Trump'tan Papa cevabı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"BİR NUMARALI TERCİHİM BENİM"

ABD Başkanı, bir sonraki Katolik papa olarak kimi görmek istediğini soran basın mensuplarına "Papa olmak isterim. Bu benim 1 numaralı tercihim olurdu." dedi. Trump aslında bir tercihi olmadığını belirtti ve "Şunu söylemeliyim ki New York diye bir yerden gelen ve çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" dedi.

YENİ PAPA KİM OLACAK?

New York başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan, zirve için olası adayların kısa listesinde yer almıyor ancak listede bir başka Amerikalı, Newark, New Jersey başpiskoposu Kardinal Joseph Tobin de yer alıyor. Daha önce ABD'den hiç papa seçilmedi.

Trump ve eşi Melania, Latin Amerika'nın ilk papasının cenazesine katılmak üzere geçen hafta sonu Roma'ya gitti.

Yakında 135 Katolik kardinal, bir sonraki papayı seçmek üzere gizli bir toplantıya katılacak. Ancak görünürde belirgin bir aday yok.