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İtalyan basınında Başkan Erdoğan rüzgarı: Haçlı seferi günleri geride kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile 11 alanda anlaşma imzaladığı Roma ziyareti İtalyan basınına damga vurdu. Ankara-Roma hattındaki anlaşmaların önemine dikkat çeken İtalyan basını, “Ankara'ya karşı yabancı yatırımların "haçlı seferi" günleri çoktan geride kaldı. 11 adet ikili anlaşma imzalandı.” dedi. İşte manşet manşet Başkan Erdoğan’ın ziyareti…

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:26
İtalyan basınında Başkan Erdoğan rüzgarı: Haçlı seferi günleri geride kaldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma ziyareti İtalyan basınına damga vurdu. Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Roma'ya giden Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile 11 alanda imza atarken İtalyan basını ise ziyareti dakika dakika takip etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AABaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AA

LA NOTIZIA: KRİTİK EKSEN SAVUNMA SANAYİİ

İtalyan gazetesi La Notizia, Başkan Erdoğan ile Meloni'nin temel konularının savunma sanayii olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

Villa Pamphilj'de düzenlenen hükümetler arası zirvenin sonunda Başbakan Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak açıklaması, İtalya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları'nın "ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi" konulu açıklaması ve iki hükümet arasında dokuz mutabakat zaptı açıklandı. Ama her şeyden önce iki ülke arasındaki asıl mecra, kritik eksen savunma sanayiidir. Yani Leonardo ile Baykar Teknoloji arasındaki mutabakat zaptı.

La Notizia, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLa Notizia, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

IL MANIFESTO: HAÇLI SEFERİ GÜNLERİ GERİDE KALDI

Il Manifesto, "Göçmenler, İş Dünyası ve İHA'lar: Meloni Erdoğan'ı Kucaklıyor" başlığını kullandı ve "Ankara'ya karşı yabancı yatırımların "haçlı seferi" günleri çoktan geride kaldı. 11 adet ikili anlaşma imzalandı." İfadelerine yer verdi.

Il Manifesto, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüIl Manifesto, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LA REPUBLICA: İTALYA VE TÜRKİYE'Yİ ADRİYATİK DİJİTAL OMURGA BAĞLAYACAK

La Republica ise "Türk Cumhurbaşkanının damadının yönettiği Baykar Teknoloji ile Leonardo arasında anlaşma yapıldı. Anlaşmada göçmenler ve iki ülkeyi birbirine bağlayacak Adriyatik dijital omurgası da yer alıyor." ifadelerini kullanırken yüksek kapasiteli internet altyapısının Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayacağına dikkat çekti.

La Republica, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLa Republica, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

IL SOLE 24 OLE: 10 YILDA 100 MİLYAR DOLAR

Il Sole 24 Ole ise Türkiye'den Baykar ile İtalya'dan Leonardo şirketleri arasında 6 Mart'ta insansız hava teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın (MoU), Baykar'ın gelişmiş insansız platformlarıyla Leonardo'nun görev/yük sistemleri ve Avrupa'daki havacılık sertifikasyonlarındaki deneyimini birleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

İtalyan gazetesi ayrıca bu iş birliği kapsamında insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme İHA'ları ve derin saldırı İHA'ları gibi sistemlerin geliştirilmesinin planlandığını belirtirken Avrupa insansız hava sistemleri pazarının önümüzdeki 10 yılda 100 milyar dolara ulaşması beklendiğine dikkat çekti.

Il Sole 24 Ole, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüIl Sole 24 Ole, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

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