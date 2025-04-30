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İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu'ndan koruma amirine hard disk talimatı

İBB merkezli soruşturma derinleşti. Gizli toplantılar, kapatılan kameralar derken şimdi de lüks araçlar ortaya çıktı. Kişiye özel yapım olan zırhlı Mercedes- Maybach’in bir iş adamı tarafından Ekrem İmamoğlu’na hediye edildiği öğrenildi. İmamoğlu'nun gölgesi yakın koruma Mustafa Akın'ın Dilek İmamoğlu'nun isteği üzerine söktürüp 4 hard diski tahrip ettirdiği de kaydedildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu’ndan koruma amirine hard disk talimatı

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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı.

Şimdi de hediye olduğu öne sürülen 70 milyonluk MAYBACH ele geçirildi.

İŞ ADAMI HEDİYE ETTİ
Kişiye özel yapım olan zırhlı Mercedes- Maybach'in bir iş adamı tarafından Ekrem İmamoğlu'na hediye edildiği öğrenildi.

Hem oteldeki kameraların karartılması, hem de İmamoğlu'nun resmi konutundaki kayıtların sökülerek tahrip edilmesi olayında ise yakın koruma Mustafa Akın'ın adının geçtiği iddia edildi.

70 milyonluk MAYBACH ele geçirildi. (Takvim.com.tr)70 milyonluk MAYBACH ele geçirildi. (Takvim.com.tr)

TALİMAT KORUMA AMİRİNDEN
İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldızlı otelde yaptığı toplantı öncesinde kameraların bantlanması olayında ifade veren özel güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, talimatı koruma amirinin verdiğini iddia etti.

İmamoğlu'nun gölgesi yakın koruma Mustafa Akın'ın oteldeki kameraların kapatılması ve jammer önlemi alınması talimatıyla birlikte resmi konuttaki kameraları da Dilek İmamoğlu'nun isteği üzerine söktürüp 4 hard diski tahrip ettirdiği kaydedildi.

Akın'ın İmamoğlu'nun isteği üzerine 4 hard diski tahrip ettirdiği kaydedildi. (Takvim.com.tr)Akın'ın İmamoğlu'nun isteği üzerine 4 hard diski tahrip ettirdiği kaydedildi. (Takvim.com.tr)



İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposuna yapılan baskında ele geçirilen 4 hard diskteki görüntülerin kurtarılması için siber ekiplerin yoğun bir çalışma sergilediği öğrenildi. Görüntülerin kurtarılması halinde, resmi konutta yapıldığı iddia edilen gizli toplantılara kimlerin katıldığının da tespit edilebileceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)



Etiler'deki Le Meridien Otel'de "para kasası" olarak anılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal'la yaptığı gizli toplantıdan 50 dakika önce otele gelen korumalarının, güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı görüntüler, büyük ses getirmişti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)



OTELİN 2 MÜDÜRÜNE GÖZALTI KARARI
İmamoğlu'nun gittiği ve kameralara bant çekildiği otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında soruşturma başlatıldı.

İkili için "Suç Delillerini Yok Etme", "Gizleme veya Değiştirme" suçlarında haklarında gözaltı kararı verildi.

Özel Güvenlik Görevlisi Çağlar Türkmen, oteldeki kameraları Mustafa Akın'ın isteği üzerine bantladığını anlattı.

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