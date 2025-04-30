İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu’ndan koruma amirine hard disk talimatı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı.

Şimdi de hediye olduğu öne sürülen 70 milyonluk MAYBACH ele geçirildi.

İŞ ADAMI HEDİYE ETTİ

Kişiye özel yapım olan zırhlı Mercedes- Maybach'in bir iş adamı tarafından Ekrem İmamoğlu'na hediye edildiği öğrenildi.

Hem oteldeki kameraların karartılması, hem de İmamoğlu'nun resmi konutundaki kayıtların sökülerek tahrip edilmesi olayında ise yakın koruma Mustafa Akın'ın adının geçtiği iddia edildi.