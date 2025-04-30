İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu’ndan koruma amirine hard disk talimatı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı.
Şimdi de hediye olduğu öne sürülen 70 milyonluk MAYBACH ele geçirildi.
İŞ ADAMI HEDİYE ETTİ
Kişiye özel yapım olan zırhlı Mercedes- Maybach'in bir iş adamı tarafından Ekrem İmamoğlu'na hediye edildiği öğrenildi.
Hem oteldeki kameraların karartılması, hem de İmamoğlu'nun resmi konutundaki kayıtların sökülerek tahrip edilmesi olayında ise yakın koruma Mustafa Akın'ın adının geçtiği iddia edildi.
70 milyonluk MAYBACH ele geçirildi. (Takvim.com.tr)
TALİMAT KORUMA AMİRİNDEN
İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldızlı otelde yaptığı toplantı öncesinde kameraların bantlanması olayında ifade veren özel güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, talimatı koruma amirinin verdiğini iddia etti.
İmamoğlu'nun gölgesi yakın koruma Mustafa Akın'ın oteldeki kameraların kapatılması ve jammer önlemi alınması talimatıyla birlikte resmi konuttaki kameraları da Dilek İmamoğlu'nun isteği üzerine söktürüp 4 hard diski tahrip ettirdiği kaydedildi.
Akın'ın İmamoğlu'nun isteği üzerine 4 hard diski tahrip ettirdiği kaydedildi. (Takvim.com.tr)
İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposuna yapılan baskında ele geçirilen 4 hard diskteki görüntülerin kurtarılması için siber ekiplerin yoğun bir çalışma sergilediği öğrenildi. Görüntülerin kurtarılması halinde, resmi konutta yapıldığı iddia edilen gizli toplantılara kimlerin katıldığının da tespit edilebileceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.