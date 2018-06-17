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Lima ta

Lima mutfakta
Peş peşe olan yaş günlerini kutlamak için geçtiğimiz gün sevgilisi Adriana Lima'nın yanına ABD'ye giden Metin Hara'nın keyfine diyecek yok. 36 yaşındaki Türk yazar, dün kendisi için mutfağa girip elleriyle kruvasan yapan Brezilyalı modelin fotoğrafını instagram'da paylaştı. 'nın hamaratlığı ise "Yengenin kendi gibi kalbi de güzel" dedirtti.

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