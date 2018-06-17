Peş peşe olan yaş günlerini kutlamak için geçtiğimiz gün sevgilisi Adriana Lima'nın yanına ABD'ye giden Metin Hara'nın keyfine diyecek yok. 36 yaşındaki Türk yazar, dün kendisi için mutfağa girip elleriyle kruvasan yapan Brezilyalı modelin fotoğrafını instagram'da paylaştı. Adriana Lima'nın hamaratlığı ise "Yengenin kendi gibi kalbi de güzel" dedirtti.
Lima mutfakta
Etiketler: Metin Hara , Adriana Lima , mutfak
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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