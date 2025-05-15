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İlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyık'a Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan sosyal medyada yaptığı provokatif yayınlarla bilinen Arif Kocabıyık geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Kocabıyık, savcılığın itirazının ardından bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:39
İlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyık’a Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı

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AK Parti seçmenini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri ile sıkça tepkilerin odağı olan Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ
Gerekçe olarak, Kocabıyık'ın sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği bir röportaj kesiti yayınlaması gösterildi.

7 GÜN TUTUKLU KALDI

Kocabıyık ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

Ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine 7 gün sonra serbest bırakıldı.

SAVCI GÖZALTI KARARI VERDİ

Ancak Kocabıyık'ın özgürlüğü kısa sürdü.

Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı, şu paylaşımı yaptı:
"Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif'in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı."

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