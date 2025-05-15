Vatandaşa yedireceklerdi: İzmir’de depoya baskın!

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bornova'da ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

Bozuk ürünler ele geçirildi. (İHA)

7 TON BOZUK ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Depolardaki kontrollerde toplam 7 ton 12 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün ele geçirildi. Muhafaza altına alınan ürünler, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.