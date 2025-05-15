SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Vatandaşa yedireceklerdi: İzmir'de depoya baskın!

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı soğuk hava deposunda 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk süt ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen bozuk ürünler imha edildi. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:00
Vatandaşa yedireceklerdi: İzmir’de depoya baskın!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bornova'da ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

Bozuk ürünler ele geçirildi. (İHA)Bozuk ürünler ele geçirildi. (İHA)

7 TON BOZUK ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Depolardaki kontrollerde toplam 7 ton 12 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün ele geçirildi. Muhafaza altına alınan ürünler, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
Borsa İstanbul
CANLI TAKİP | NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da! Türkiye’ye övgü dolu sözler
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planlar iptal!
Trabzonspor - Galatasaray ZTK Finali sonrası olay yorum! Onur zedeledi
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda önemli açıklamalar
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
İstanbul’da suya %10 zam! İSKİ teklif etti İBB Meclisi’nde kabul edildi! AK Partili üye İmamoğlu’nun suyu ucuzlatacağız vaadini hatırlattı
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışı onayı
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı