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Sivas'ta kene can aldı!

Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K, vücuduna yapışan kene nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:37
Sivas’ta kene can aldı!

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Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

VÜCUDUNA KENE YAPIŞTI

Zara ilçesi Ilıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kene (AA)Kene (AA)

HAYATINI KAYBETTİ

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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