Son günlerde eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet ve haciz haberleriyle sarsılan Kibariye, 37 yaşındaki eşini affederek Bodrum'da tatile çıktı. Eşiyle birlikte görüntülenen ünlü şarkıcı, şunları söyledi:
"Ben her zaman derim ki her insanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana der ki 'Ben seni istemiyorum', o zaman kaçar giderim. Şu an sorun yok çok iyiyiz."
"Ben her zaman derim ki her insanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana der ki 'Ben seni istemiyorum', o zaman kaçar giderim. Şu an sorun yok çok iyiyiz."
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