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İMSAKİYE RAMAZAN
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‘Hatasız kul olmaz’

‘Hatasız kul olmaz’
Son günlerde eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet ve haciz haberleriyle sarsılan Kibariye, 37 yaşındaki eşini affederek 'da tatile çıktı. Eşiyle birlikte görüntülenen ünlü şarkıcı, şunları söyledi:
"Ben her zaman derim ki her insanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana der ki 'Ben seni istemiyorum', o zaman kaçar giderim. Şu an sorun yok çok iyiyiz."
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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