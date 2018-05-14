Mutluluğun resmi

Eşi Pınar Tevetoğlu ile kızlarını kucağına almak için gün sayan Tarkan, bir yandan da konser maratonuna devam ediyor. Geçtiğimiz ay çıktığı turneyle Avrupa'yı sallayan ünlü sanatçı, önceki akşam da Vadistanbul'da hayranlarıyla buluştu. 12 bin hayranına müzik ziyafeti sunan Tarkan, konserden bir gün sonraki 'Anneler Günü'nü de es geçmedi. Megastar, eşiyle çektiği kareyi paylaşıp tüm annelerin bu özel gününü kutladı.
Kızlarına 7 buçuk aylık hamile olan eşinin karnına elini koyarak poz veren Tarkan, paylaşımına da "Bütün annelerin ve anne adaylarının 'Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutlarım" notu düştü. Tevetoğlu Ailesi'nin mutluluğunu yansıtan bu kare, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. Megastar'ın paylaşımına "Sana babalık çok yakışacak. Allah mutluluğunuzu daim etsin" yorumları yapıldı.
İSTANBUL'U SALLADI
Tarkan, Vadistanbul'daki konserinde şarkılarını 12 bin kişilik dev bir koroyla söyledi.
Kızlarına 7 buçuk aylık hamile olan eşinin karnına elini koyarak poz veren Tarkan, paylaşımına da "Bütün annelerin ve anne adaylarının 'Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutlarım" notu düştü. Tevetoğlu Ailesi'nin mutluluğunu yansıtan bu kare, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. Megastar'ın paylaşımına "Sana babalık çok yakışacak. Allah mutluluğunuzu daim etsin" yorumları yapıldı.
İSTANBUL'U SALLADI
Tarkan, Vadistanbul'daki konserinde şarkılarını 12 bin kişilik dev bir koroyla söyledi.
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