33 yıldır çok güçlü bir marka olarak kalmanın ardında elbette büyük bir akıl var... Thomas Hilfiger, 1985'te lakabı Tommy ve soyadı Hilfiger'i birleştirerek markayı kurdu. İlk zamanlarda güçlü rakipleriyle mücadele etmenin zorluklarını yaşayan Thomas Hilfiger, çok başarılı adımlarla dünyaca ünlü bir marka yarattı. 2008 yılında Türk Deniz Carolina Erbuğ ile evlenen Thomas Hilfiger, markanın daha da büyümesini sağladı. Kurulduğu andan itibaren yelkencilikten ilham alan ve 90 ülkede 1250 mağazası olan markanın kadın kreasyonlarındaki tek yetkilinin eşi Deniz'e ait olduğunu belirten Thomas Hilfiger, US Magazine'e önemli açıklamalarda bulundu. Thomas Hilfiger, "Deniz Carolina Erbuğ, çok öngörülü. O bir tasarımdan hoşlanıyorsa, mutlaka büyük ilgi görüyor. Markamızın kreasyonlarının özellikle kadın tarafındaki tercihleri, bizi daha da büyütüyor. Eşsiz bir yetenektir Deniz" dedi. Deniz'e kısa adıyla Dee diye hitap ettiğinin de altını çizen Thomas, çok sevdiği eşiyle 2005'te St. Tropez'de tanıştığını ama ilk günlerde karşılık alamadığını söyledi. Ünlü işadamı, fırsat buldukça İstanbul'a geldiğini kaydetti.
Tommy’nin Türk aklı
Tommy Hilfiger’in patronu Thomas Hilfiger, markanın kadın kreasyonunda tek yetkilinin Türk eşi Deniz Carolina Erbuğ olduğunu söyledi. “O çok yaratıcı” dedi...
Etiketler: Deniz Carolina Erbuğ , Thomas Hilfiger , İstanbul
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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