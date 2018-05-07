Jackie Chan’in başı dertte

HOLLYWOOD'un en farklı aksiyon oyuncusu Jackie Chan'ın aile problemleriyle bir hayli sıkıntılı olduğu ortaya çıktı... 19 yaşındaki Etta Ng, babası Chan'la hiçbir ilişkisi olmadığını da söyledi. Evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen Etta Ng, Youtube'da yayınladığı videoda, sevgilisiyle birlikte köprü altlarında yattığını ve bu şekilde hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Birçok kez babasıyla görüşmek için çabaladığını ancak hepsinde de red cevabı aldığını belirten Etta Ng, "Bazı gerçekler acıdır. Babam bu gerçekle yüzleşmeyi sürekli reddediyor" dedi.
Etta Ng, babasının kendisini reddettiğini söyledi.
Etta Ng, babasının kendisini reddettiğini söyledi.
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