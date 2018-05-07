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’in başı dertte

Jackie Chan’in başı dertte
HOLLYWOOD'un en farklı aksiyon oyuncusu 'ın aile problemleriyle bir hayli sıkıntılı olduğu ortaya çıktı... 19 yaşındaki , babası Chan'la hiçbir ilişkisi olmadığını da söyledi. Evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen Etta Ng, 'da yayınladığı videoda, sevgilisiyle birlikte köprü altlarında yattığını ve bu şekilde hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Birçok kez babasıyla görüşmek için çabaladığını ancak hepsinde de red cevabı aldığını belirten Etta Ng, "Bazı gerçekler acıdır. Babam bu gerçekle yüzleşmeyi sürekli reddediyor" dedi.



Etta Ng, babasının kendisini reddettiğini söyledi.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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