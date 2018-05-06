Baba isyan!

Evli işadamı Ümit Aslan'dan olan 2 buçuk yaşındaki kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini aksattığı iddia edilen Ceren Hindistan, eski aşkına yüklendi. Böbreğinde tümöre rastlanan Arya'nın tedavisini yarım bıraktığı gerekçesiyle hastane yetkilileri tarafından mahkemeye verilen oyuncuya, Aslan da velayet davası açacağını söylemişti. Hindistan, önceki akşamki paylaşımlarıyla Ümit Aslan'ı kızlarını düşünmek yerine keyif sürmekle itham etti.
'KIZINI İHMAL' DAVASI AÇILMIŞTI...
İşadamının önceki yılbaşında çekilen bir karesini paylaşan Hindistan, "Bu da velayeti isteyen biyolojik baba. Ölümle savaşan kızının hasta olduğunu bildiği gün şampanyalar patlatıyor" notu düştü. Ceren Hindistan, Aslan'ın bir düğündeki fotoğrafını da "Kızı tedavi gören Ümit Aslan, düğüne giderken bu pozu verdi" diye paylaşarak eski aşkına ateş püskürdü. Hindistan, kızının zorlu tedavi sürecine dair paylaşımlar yaparak da yürek burktu.
Hindistan, kızının kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını 5 ay önce kestirdi.
'KIZINI İHMAL' DAVASI AÇILMIŞTI...
İşadamının önceki yılbaşında çekilen bir karesini paylaşan Hindistan, "Bu da velayeti isteyen biyolojik baba. Ölümle savaşan kızının hasta olduğunu bildiği gün şampanyalar patlatıyor" notu düştü. Ceren Hindistan, Aslan'ın bir düğündeki fotoğrafını da "Kızı tedavi gören Ümit Aslan, düğüne giderken bu pozu verdi" diye paylaşarak eski aşkına ateş püskürdü. Hindistan, kızının zorlu tedavi sürecine dair paylaşımlar yaparak da yürek burktu.
Hindistan, kızının kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını 5 ay önce kestirdi.
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