;
Yol Durumu
  1. Kahveli poz
  2. Ünlü oyuncu baba oldu

Baba isyan!

Baba isyan!
Evli işadamı Ümit Aslan'dan olan 2 buçuk yaşındaki kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini aksattığı iddia edilen Ceren Hindistan, eski aşkına yüklendi. Böbreğinde tümöre rastlanan Arya'nın tedavisini yarım bıraktığı gerekçesiyle hastane yetkilileri tarafından mahkemeye verilen oyuncuya, Aslan da velayet davası açacağını söylemişti. Hindistan, önceki akşamki paylaşımlarıyla kızlarını düşünmek yerine keyif sürmekle itham etti.



'KIZINI İHMAL' DAVASI AÇILMIŞTI...
İşadamının önceki yılbaşında çekilen bir karesini paylaşan Hindistan, "Bu da velayeti isteyen biyolojik baba. Ölümle savaşan kızının hasta olduğunu bildiği gün şampanyalar patlatıyor" notu düştü. , Aslan'ın bir düğündeki fotoğrafını da "Kızı tedavi gören Ümit Aslan, düğüne giderken bu pozu verdi" diye paylaşarak eski aşkına ateş püskürdü. Hindistan, kızının zorlu tedavi sürecine dair paylaşımlar yaparak da yürek burktu.



Hindistan, kızının kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını 5 ay önce kestirdi.
haberin devamı
haberin devamı
haberin devamı

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ