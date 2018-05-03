Minik Arya'ya adli takip

tümöre rastlanan kızı'nın (2.5) kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel hastane tarafından dava edilen oyuncudün mahkemeye çıktı. Mahkeme, Arya'nın'na sevkine kararlaştırdı. Davada, Hindistan'ın avukatı, "Hastanenin ihmali nedeniyle hastaneden çıktık. Çocuk hastanede enfeksiyon kaptı. 2.5 yaşındaki kızın tümörle böbreği alındı. Şu anda sağlığına kavuştu, kontrolleri devam ediyor" dedi. Hastane avukatı ise "Çocuk kemoterapi birimine sevk edilecekti. Ancak anne tedaviyi bitirmek istediğini söyleyerek çocuğu hastaneden alarak ayrıldı. Tedavisinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Arya'nın tedavi evrakının hastaneden istenmesine, evrak geldiğinde çocuğun acil olarak'na sevkine ve davanın baba'a bildirilmesine karar verdi. Mahkeme davayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.