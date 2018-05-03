Minik Arya'ya adli takip

Böbreğinde tümöre rastlanan kızı Arya'nın (2.5) kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel hastane tarafından dava edilen oyuncu Ceren Hindistan, dün mahkemeye çıktı. Mahkeme, Arya'nın Adli Tıp Kurumu'na sevkine kararlaştırdı. Davada, Hindistan'ın avukatı, "Hastanenin ihmali nedeniyle hastaneden çıktık. Çocuk hastanede enfeksiyon kaptı. 2.5 yaşındaki kızın tümörle böbreği alındı. Şu anda sağlığına kavuştu, kontrolleri devam ediyor" dedi. Hastane avukatı ise "Çocuk kemoterapi birimine sevk edilecekti. Ancak anne tedaviyi bitirmek istediğini söyleyerek çocuğu hastaneden alarak ayrıldı. Tedavisinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Arya'nın tedavi evrakının hastaneden istenmesine, evrak geldiğinde çocuğun acil olarak Adli Tıp Kurumu'na sevkine ve davanın baba Ümit Aslan'a bildirilmesine karar verdi. Mahkeme davayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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