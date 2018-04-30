Yaz denilince ilk akla gelen ünlü isimlerden olan Eda Taşpınar, henüz İstanbul'da... Geçtiğimiz yıl tüm yazı Mikonos'ta geçiren ikoncan, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Bir arkadaşı ve onun oğluyla güzel havanın keyfini çıkaran Eda Taşpınar, baştan aşağıya beyazlara bürünmüştü.
İkoncan beyaza büründü
Etiketler: İstanbul , Eda Taşpınar , İkoncan
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.