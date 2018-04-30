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beyaza büründü

İkoncan beyaza büründü
Yaz denilince ilk akla gelen ünlü isimlerden olan Eda Taşpınar, henüz 'da... Geçtiğimiz yıl tüm yazı Mikonos'ta geçiren , önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Bir arkadaşı ve onun oğluyla güzel havanın keyfini çıkaran , baştan aşağıya beyazlara bürünmüştü.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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