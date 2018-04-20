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Ev annesi olmak istiyor

Ev annesi olmak istiyor
Bergüzar Korel, önceki akşam sahibi olduğu 'deki kafedeydi. Eşi Halit Ergenç'le rol aldığı dizisi bu yaz final yapacak olan Korel, ileriye dönük planlarını anlattı. Setlerin kendisini yorduğunu söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "Artık ev annesi olup oğlumla daha çok vakit geçirmek istiyorum" dedi.

Doğan SAVAŞ
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