Aşk ve Mavi bordo mavi

ATV'NİN sevilen dizisi Aşk ve Mavi'den Trabzonspor'a saygı duruşu… Cuma geceleri izleyiciyle buluşan dizinin bu hafta 61. bölümü ekrana geldi. Trabzon'un plaka kodu olan 61'e atıfta bulunan dizinin birçok sahnesinde Trabzonspor forması yer aldı. Duvardaki 'Bize her yer Trabzon' yazısı da Trabzonsporluları duygulandırdı. Dizi, renkli sahneleriyle sosyal medyaya damga vurdu.