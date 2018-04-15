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bordo mavi

Çekimleri Kapadokya’da gerçekleşen dizinin bu sahnesi Twitter’da yorum yağmuruna tutuldu.

Aşk ve Mavi bordo mavi

ATV'NİN sevilen dizisi Aşk ve Mavi'den 'a saygı duruşu… Cuma geceleri izleyiciyle buluşan dizinin bu hafta 61. bölümü ekrana geldi. Trabzon'un plaka kodu olan 61'e atıfta bulunan dizinin birçok sahnesinde Trabzonspor forması yer aldı. Duvardaki 'Bize her yer Trabzon' yazısı da Trabzonsporluları duygulandırdı. Dizi, renkli sahneleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

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