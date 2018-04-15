ATV'NİN sevilen dizisi Aşk ve Mavi'den Trabzonspor'a saygı duruşu… Cuma geceleri izleyiciyle buluşan dizinin bu hafta 61. bölümü ekrana geldi. Trabzon'un plaka kodu olan 61'e atıfta bulunan dizinin birçok sahnesinde Trabzonspor forması yer aldı. Duvardaki 'Bize her yer Trabzon' yazısı da Trabzonsporluları duygulandırdı. Dizi, renkli sahneleriyle sosyal medyaya damga vurdu.
Aşk ve Mavi bordo mavi
Çekimleri Kapadokya’da gerçekleşen dizinin bu sahnesi Twitter’da yorum yağmuruna tutuldu.
Etiketler: Trabzonspor , Trabzon , Aşk ve mavi
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.